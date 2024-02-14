Министр финансов об автоналоге: машина - это всегда расходы

„Мы поставили перед собой цель сократить автомобильные пробки, особенно в городах, и сделать нашу окружающую среду чище. В то же время мы наконец-то сможем покончить с многолетней проблемой захламления Эстонии старыми развалюхами. Без автоналога достичь этих целей будет сложнее“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Машина - это всегда расходы

В наше время Эстония движется в направлении все большего увеличения числа автовладельцев. В Эстонии количество автомобилей на душу населения выше, чем в среднем по Европейскому союзу, и люди покупают все больше и больше машин, предпочитая большие и мощные, в том числе новые автомобили. В то время как средний показатель по ЕС для новых автомобилей в 2022 году составлял 108 г CO 2 /км, в Эстонии был самый высокий показатель выбросов в Европе - 142 г CO 2 /км. „Эту тенденцию необходимо переломить, чтобы в будущем люди выбирали более экологичные автомобили“, - сказал министр финансов.

Такой выбор будет поощряться с помощью налогообложения, как в виде регистрационного сбора, так и в виде ежегодного налога на транспортные средства, который будет основываться на их воздействии на окружающую среду, то есть на уровне выбросов и массе. При этом учитывается разумная налоговая нагрузка - так, чтобы люди и предприятия могли позволить себе платить налог, а государство получало дополнительные средства, необходимые для покрытия бюджетного дефицита и вложения в основные инвестиции.

„Владение машиной - это всегда расходы: нужно покупать страховку, топливо, ездить на техобслуживание, заниматься ремонтом и т. д. Теперь к этому добавится автоналог. Он составит 5-15% от стоимости обслуживания автомобиля. Это ни в коем случае не делает обладание автомобилем невозможным. Если вы хотите уменьшить налоговую нагрузку, вы можете выбрать более компактный и экономичный автомобиль“, - сказал Вырклаэв.

Медиана - 120 евро