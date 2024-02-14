Министр финансов об автоналоге: машина - это всегда расходы(24)
В среду в Рийгикогу в первом чтении приняли законопроект об автоналоге: этот новый налог, как считает министр финансов Март Вырклаэв, заставит нас выбирать более экологичные машины.
„Мы поставили перед собой цель сократить автомобильные пробки, особенно в городах, и сделать нашу окружающую среду чище. В то же время мы наконец-то сможем покончить с многолетней проблемой захламления Эстонии старыми развалюхами. Без автоналога достичь этих целей будет сложнее“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Машина - это всегда расходы
В наше время Эстония движется в направлении все большего увеличения числа автовладельцев. В Эстонии количество автомобилей на душу населения выше, чем в среднем по Европейскому союзу, и люди покупают все больше и больше машин, предпочитая большие и мощные, в том числе новые автомобили. В то время как средний показатель по ЕС для новых автомобилей в 2022 году составлял 108 г CO2/км, в Эстонии был самый высокий показатель выбросов в Европе - 142 г CO2/км. „Эту тенденцию необходимо переломить, чтобы в будущем люди выбирали более экологичные автомобили“, - сказал министр финансов.
Такой выбор будет поощряться с помощью налогообложения, как в виде регистрационного сбора, так и в виде ежегодного налога на транспортные средства, который будет основываться на их воздействии на окружающую среду, то есть на уровне выбросов и массе. При этом учитывается разумная налоговая нагрузка - так, чтобы люди и предприятия могли позволить себе платить налог, а государство получало дополнительные средства, необходимые для покрытия бюджетного дефицита и вложения в основные инвестиции.
„Владение машиной - это всегда расходы: нужно покупать страховку, топливо, ездить на техобслуживание, заниматься ремонтом и т. д. Теперь к этому добавится автоналог. Он составит 5-15% от стоимости обслуживания автомобиля. Это ни в коем случае не делает обладание автомобилем невозможным. Если вы хотите уменьшить налоговую нагрузку, вы можете выбрать более компактный и экономичный автомобиль“, - сказал Вырклаэв.
Медиана - 120 евро
Медианный годовой налог составляет 120 евро: половина автовладельцев заплатит меньше этой суммы, а половина - больше. Например, одним из самых распространенных автомобилей в Эстонии является Škoda Octavia, налог на которую составит всего 50 евро, поскольку у большинства моделей и выбросы, и масса ниже порога, и будет взиматься только базовая сумма. За более тяжелый и сильнее загрязняющий окружающую среду Volkswagen Passat придется заплатить годовой налог в размере около 150 евро.