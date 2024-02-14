Прокуратура решила не возбуждать уголовное дело по результатам проверки в Nordica

„На основании известной прокуратуре информации, оснований для возбуждения уголовного дела не было. Заключение отчета о специальной проверке [в национальном авиаперевозчике Nordica], выложенное в публичный доступ, носит настолько общий характер, что принять решение о возбуждении уголовного дела на его основании не представляется возможным“, - сказал Rus.ERR советник по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичюс.

„Если мы получим более детальную информацию с признаками возможного преступления, то после ее анализа мы сможем решить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела“, - добавил он.

По результатам специальной проверки, проведенной в государственной авиакомпании Nordica, был сделан вывод о том, что ее финансовые трудности были вызваны плохим управлением.

Министр климата Кристен Михал 12 февраля намекал на вероятность того, что возможный конфликт интересов начнет расследовать прокуратура.

Лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме также заявлял, что спецпроверка дает основания для возбуждения как гражданского, так и уголовного производства.

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