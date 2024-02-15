ВИДЕООПРОС | Таллиннцы о подаче налоговой декларации: получалось вернуть максимум 300 евро

Опрошенная женщина отвечает, что подавать в этом году декларацию будет, так как немного успела поработать и налоговый вычет ей полагается. „Главное, чтобы не остаться должной“, — отмечает она.

Мужчина отвечает, что подача декларации — это нормальная практика. „В этом году я еще не успел рассчитать, какая сумма будет. В прошлые годы также не интересовался заранее — это не так уж важно для меня“, — отвечает мужчина на вопросы и делится, что за все время получал максимум 300 евро возврата. „Было такое, что уходил в минус и был еще должен“.

Ещё одна женщина рассказывает, что декларацию подавать планирует, но возврата у нее, скорее всего, не будет. „В минус уходить тоже не буду - будет по нулям. Все потому, что у меня все подсчитано“.

Еще одна опрошенная женщина рассказывает, что обязательно подаст декларацию, так как планирует получить налоговый возврат. И добавляет: „Платим везде налоги. Мы просто погрязли в этих налогах. Мы — рабы“.

Подать налоговые декларации нужно до 30 апреля. Тем, кто предоставит документ в среде электронных услуг, возвращать переплаченный подоходный налог начнут с 5 марта. Представившим декларацию на бумаге в бюро обслуживания или по почте – с 18 марта. Но все получат переплаченный налог до 1 октября.

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