ПОДКАСТ | „Родственники мне все кости перемыли“. Модель из Эстонии рассказала о том, как добиться успеха на OnlyFans

01:00 Что такое OnlyFans

01:15 Как Оля пришла к тому, чтобы делать контент для OnlyFans

02:17 Каким был первый контент, который выкладывала Оля?

02:26 Почему OnlyFans, если есть „обычная“ работа?

02:55 Сколько лет было Оле, когда она начала заниматься OnlyFans?

03:10 Как Оля выбирает идеи для своего контента?

03:20 В чем разница между контентом на странице и в личных сообщениях на платформе?

03:44 Как формируется цена за контент?

4:00 Самая большая сумма, которую за раз прислали Оле за одно фото

4:25 Как профиль Оли находят пользователи OnlyFans?

04:37 На каких платформах Оля больше продвигает аккаунт в OnlyFans?

05:07 Насколько Оля известна среди пользователей OnlyFans?

05:17 Из каких стран больше всего фанатов?

06:07 „У меня многие спрашивают, за что мне платят деньги“

07:10 Как происходит общение с фанами

07:36 Как Оля организовывает свою работу на OnlyFans

08:36 Что приносит больше денег - работа барбером или Onlyfans?

9:30 Что будет, если слишком часто отправлять контент в переписке?

10:23 Об опыте работы с агентствами по продвижению моделей

11:39 Какой контент агенты просят от моделей

13:35 Как работают платные и бесплатные личные сообщения

14:50 Как Оля делает контент и есть ли помощники

15:00 Сколько Оля вкладывает в продакшн

15:40 Бывают ли коллаборации между моделями OnlyFans в Эстонии

16:50 Скрывает ли Оля от родственников свой род деятельности

18:20 Как на Олю влияет реакция родственников и знакомых эмоционально

18:45 „Я тебя всю за 4 доллара видел“

19:35 Были ли случаи сталкинга?

20:10 Есть ли у пользователей возможность сохранять себе контент?

20:35 „Друзья спрашивали, почему я не на OnlyFans“

21:20 Есть ли дискомфорт от осознания того, что Олю все видели?

21:40 Проблемы с романтическими отношениями

22:05 Состоит ли сейчас Оля в отношениях?

23:05 „Я предлагала партнерам делать вместе контент, но когда доходит до дела, они не готовы“

23:35 Можно ли в настройках ограничить страны, из которых можно просматривать контент

24:25 Как бы Оля себя чувствовала, если бы партнер тоже делал контент для OnlyFans

24:50 Планы на будущее

25:40 Чем Оля будет заниматься, если OnlyFans перестанет существовать?

25:49 Поменялось ли восприятие тела из-за работы на OnlyFans?

26:50 Какие были странные запросы со стороны подписчиков

28:40 Что Оля точно не будет делать на камеру вне зависимости от суммы

29:05 Делала ли Оля контент с мужчинами?

29:20 Есть ли ограничения, какой контент можно делать на OnlyFans?

30:35 Откуда Оля черпает вдохновение?

31:05 Разнообразие тел на OnlyFans

31:45 Время офигительных историй

32:29 „Без лоха и жизнь плоха“

33:10 Основные минусы заработка на OnlyFans

34:55 „Я изначально знала, что меня будут обсуждать“