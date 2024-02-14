Новости Эстонии
14.02.2024, 19:59

ПОДКАСТ | „Родственники мне все кости перемыли“. Модель из Эстонии рассказала о том, как добиться успеха на OnlyFans

 
Оля начала зарабатывать с помощью OnlyFans, когда ей было 19 лет. Сейчас девушке 24.
Оля начала зарабатывать с помощью OnlyFans, когда ей было 19 лет. Сейчас девушке 24.
ФОТО: Nina Briantseva | Delfi Meedia

В очередном выпуске подкаста „Поехали ко мне“ о своей работе рассказала Оля - барбер, а в свободное время OnlyFans-модель. Она рассказала, как пришла к тому, чтобы публиковать откровенный контент, об общении с фанатами, отношении родственников и поделилась секретом успеха на платформе.

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Что такое OnlyFans?

OnlyFans — социальная сеть для создателей контента. Платформа известна отсутствием цензуры, из-за чего на сайте размещают контент для взрослых. Доступ к нему можно получить, оформив платную подписку на понравившегося автора контента, а также в личных сообщениях за дополнительную плату.

Таймкоды:

  • 01:00 Что такое OnlyFans

  • 01:15 Как Оля пришла к тому, чтобы делать контент для OnlyFans

  • 02:17 Каким был первый контент, который выкладывала Оля?

  • 02:26 Почему OnlyFans, если есть „обычная“ работа?

  • 02:55 Сколько лет было Оле, когда она начала заниматься OnlyFans?

  • 03:10 Как Оля выбирает идеи для своего контента?

  • 03:20 В чем разница между контентом на странице и в личных сообщениях на платформе?

  • 03:44 Как формируется цена за контент?

  • 4:00 Самая большая сумма, которую за раз прислали Оле за одно фото

  • 4:25 Как профиль Оли находят пользователи OnlyFans?

  • 04:37 На каких платформах Оля больше продвигает аккаунт в OnlyFans?

  • 05:07 Насколько Оля известна среди пользователей OnlyFans?

  • 05:17 Из каких стран больше всего фанатов?

  • 06:07 „У меня многие спрашивают, за что мне платят деньги“

  • 07:10 Как происходит общение с фанами

  • 07:36 Как Оля организовывает свою работу на OnlyFans

  • 08:36 Что приносит больше денег - работа барбером или Onlyfans?

  • 9:30 Что будет, если слишком часто отправлять контент в переписке?

  • 10:23 Об опыте работы с агентствами по продвижению моделей

  • 11:39 Какой контент агенты просят от моделей

  • 13:35 Как работают платные и бесплатные личные сообщения

  • 14:50 Как Оля делает контент и есть ли помощники

  • 15:00 Сколько Оля вкладывает в продакшн

  • 15:40 Бывают ли коллаборации между моделями OnlyFans в Эстонии

  • 16:50 Скрывает ли Оля от родственников свой род деятельности

  • 18:20 Как на Олю влияет реакция родственников и знакомых эмоционально

  • 18:45 „Я тебя всю за 4 доллара видел“

  • 19:35 Были ли случаи сталкинга?

  • 20:10 Есть ли у пользователей возможность сохранять себе контент?

  • 20:35 „Друзья спрашивали, почему я не на OnlyFans“

  • 21:20 Есть ли дискомфорт от осознания того, что Олю все видели?

  • 21:40 Проблемы с романтическими отношениями

  • 22:05 Состоит ли сейчас Оля в отношениях?

  • 23:05 „Я предлагала партнерам делать вместе контент, но когда доходит до дела, они не готовы“

  • 23:35 Можно ли в настройках ограничить страны, из которых можно просматривать контент

  • 24:25 Как бы Оля себя чувствовала, если бы партнер тоже делал контент для OnlyFans

  • 24:50 Планы на будущее

  • 25:40 Чем Оля будет заниматься, если OnlyFans перестанет существовать?

  • 25:49 Поменялось ли восприятие тела из-за работы на OnlyFans?

  • 26:50 Какие были странные запросы со стороны подписчиков

  • 28:40 Что Оля точно не будет делать на камеру вне зависимости от суммы

  • 29:05 Делала ли Оля контент с мужчинами?

  • 29:20 Есть ли ограничения, какой контент можно делать на OnlyFans?

  • 30:35 Откуда Оля черпает вдохновение?

  • 31:05 Разнообразие тел на OnlyFans

  • 31:45 Время офигительных историй

  • 32:29 „Без лоха и жизнь плоха“

  • 33:10 Основные минусы заработка на OnlyFans

  • 34:55 „Я изначально знала, что меня будут обсуждать“

  • 36:50 „Всем нравится халява“

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста − журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

За новыми эпизодами следите на странице подкаста, а также в социальных сетях.

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