Осторожно: романтика, которая разбивает сердца и кошельки

Романтических мошенничеств становится все больше повсюду. В отчете Norton о глобальной информированности о кибербезопасности за 2023 год каждый четвертый опрошенный взрослый признавал, что становился жертвой мошенничества в сфере онлайн-знакомств или романтических афер. Например, в США в 2016 году поступило 11 235 жалоб на мошенничество в сфере знакомств. К 2020 году это число выросло до 52 593 случаев, то есть за четыре года рост составил 368%. В 2022 году ситуация только ухудшилась: почти 70 000 человек сообщили, что стали жертвами романтических афер, причем общий ущерб составил 1,3 миллиарда долларов. Подобные мошенничества случаются и в Эстонии. Криптовалюта не является абсолютным фаворитом в преступном мире, но в 34% случаев в качестве способа оплаты при мошенничестве использовались именно криптовалюты.

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян рассказал, как работают эти мошенничества: „Представьте себе человека, который считает, что нашел через приложение для знакомств или социальные сети по-настоящему значимые отношения. Мошенники исходят из ваших ожиданий – на основании собранной в интернете и в ходе разговоров информации, они создают фальшивых персонажей, похожих на принцев или принцесс мечты. Упомяните о своем хобби, и оно сразу же станет их навязчивой идеей. Поделитесь своими надеждами на значимые отношения и совместное будущее, и они немедленно подтвердят свою готовность к таким отношениям. Они сделают все возможное, чтобы соответствовать вашим желаниям и ожиданиям“. Но за этими очаровательными масками скрывается суровая реальность: по ту сторону экрана обычно находится преступник, эксперт по манипуляциям и доверительным отношениям, единственный интерес которого – вымогательство денег или кража личных данных.

Цифровой век фундаментально изменил то, как мы ищем партнера. Приложениями для знакомств пользуются миллионы людей по всему миру, а социальные сети открыли возможности для общения без учета границ. К сожалению, они также открывают двери и для различных аферистов.

Быстро растущая популярность криптоактивов и недостаточная осведомленность о криптовалютах делают людей особенно уязвимыми. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance делится рекомендациями ко Дню святого Валентина: как распознать „романтических мошенник ов“ и защитить себя.

Признаки опасности: знайте, как защититься

Общайтесь только через приложение для знакомств. Если вы используете приложение для знакомств, будьте осторожны, переводя разговор на другие каналы, такие как SMS, социальные сети или телефонные звонки. Мошенники часто хотят быстро покинуть сайт или приложение для знакомств, чтобы их не разоблачили и не заблокировали.

Будьте осторожны с профилями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Мошенники скрывают свои настоящие личности, создавая фейковые профили и используя украденные или подделанные фотографии привлекательных людей. Они могут даже использовать технологии искусственного интеллекта, подделывать удостоверения личности, менять свой голос или фабриковать видеоролики. Обязательно проверьте данные человека и убедитесь, что он тот, за кого себя выдает.

Не торопитесь. Не спешите вступать в отношения. Задавайте вопросы и будьте внимательны к несоответствиям, которые могут возникнуть в ходе разговора.

Обратите внимание на постоянные отмены встреч. Не игнорируйте тот факт, что кто-то под разными предлогами постоянно отменяет личные встречи или беседы по видео, особенно после нескольких месяцев общения. Это важный предупреждающий знак, который должен вызвать подозрения.

Никогда не отправляйте деньги. Если кто-то, кого вы недавно встретили в интернете и не видели лично, просит у вас финансовую помощь или обещает большую прибыль, будь то в виде криптовалюты, банковских переводов или иным образом, скорее всего, это мошенничество.

Скептически относитесь к невыполнимым обещаниям. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего так оно и есть. Громкие обещания совместного будущего или высоких доходов при небольшом риске часто оказываются обманом.

Защищайте свою личную информацию. Никогда и никому не передавайте конфиденциальную личную или финансовую информацию, такую ​​как пароли или секретные ключи, даже если запрашивающий утверждает, что представляет серьезное учреждение (полицию, банк и т.д.).

Следуйте этим советам и наслаждайтесь безопасными онлайн-знакомствами!

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