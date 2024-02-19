Интересный индекс: пицца подорожала почти во всех европейских странах. А в Эстонии?

По данным Евростата, в декабре 2023 года пицца и киш (соленый пирог) стоили в магазинах в среднем на 5,9% больше, чем в декабре 2022 года, пишет EuroNews.

При этом рост цен на оба блюда замедлился: в декабре 2022 года цены были на 15,9% выше, чем в декабре 2021 года. Наиболее резкий рост цен наблюдался в Венгрии (+13,4%), Люксембурге (+11,3%) и Латвии (+10,6%). Ненамного цены выросли в Дании (+0,6%) и Бельгии (+1,0%).

В Эстонии ситуация не самая плохая

В Эстонии цена на пиццу в декабре 2023 года выросла по сравнению с декабрем 2022 года на 3,4%. Так что наше положение не самое худшее, но и не слишком хорошее.

Примечательно, что жители Нидерландов могли заказывать пиццу по ценам на 0,9% меньше прошлогодних.

На изменение стоимости пиццы влияют различные факторы, в том числе колебания цен на основные ингредиенты. Например, в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года, по данным того же Евростата, средняя цена на масла и жиры, в том числе оливковое масло, выросла на 23 процента.

В определении окончательной цены играет роль и стоимость ингредиентов, местоположение, конкуренция и потребительские предпочтения.

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