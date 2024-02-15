Nõo Lihatööstus: производительность местного мясного сектора восстанавливается, но есть и одна трудность

„Резкое снижение индекса объемов мясной промышленности показало в четвертом квартале 2023 года признаки замедления – по сравнению с прошлым годом снижение составило 7,8%. Предположительно, свое влияние здесь оказало и небольшое изменение базы сравнения, но по сравнению с падением почти на 13% в третьем квартале, худшее, вероятно, позади, и, наконец, можно говорить о стабилизации на мясном рынке“, - прокомментировал Рагнар Лоова, исполнительный директор ведущего отечественного производителя мясной продукции Nõo Lihatööstus.

Значительное беспокойство, впрочем, вызывает динамика экспорта мясного сектора Эстонии. „Со второй половины 2023 года неравная конкурентная ситуация и отличающаяся экономическая политика соседних стран отражаются в ускорении спада экспорта мясной продукции, – отметил Лоова. – В четвертом квартале стоимость экспортируемой мясной продукции сократилась более чем на 10%, и в декабре оказалась даже ниже, чем в том же месяце 2021 года. Конечно, без внутреннего спроса обойтись невозможно, но в еще меньшей степени относительно небольшая экономика Эстонии может функционировать без государственной поддержки экспорта и повышения конкурентоспособности, а также без обеспечивающей стабильность экономической среды“.

Nõo Lihatööstus – это крупнейший и самый инновационный производитель мясной продукции, основанный на эстонском капитале. Предприятие трудоустраивает более 200 человек, являясь одним из важнейших работодателей в Южной Эстонии и внося значительный вклад в местную жизнь. Производство Nõo Lihatööstus удостоилось звания Семейного предприятия года на конкурсе лучших предприятий, проводимым Фондом развития предпринимательства (EAS), Эстонской сельскохозяйственно-торговой палатой и Центральным союзом работодателей Эстонии.

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