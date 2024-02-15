Новости Эстонии
15.02.2024, 14:15

Министр Рийсало бросился на защиту предпринимателей и раскритиковал Налогово-таможенный департамент

 
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало недоволен тем, что о планируемых изменениях он узнал от Эстонской ассоциации частного акционерного и венчурного капитала (EstVCA), а не от Налогового департамента
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало недоволен тем, что о планируемых изменениях он узнал от Эстонской ассоциации частного акционерного и венчурного капитала (EstVCA), а не от Налогового департамента
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало, борьба Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента с налоговыми махинациями благородна, но, в то же время, они фактически хотят ввести новый налог, влияние которого на экономику Эстонии неизвестно.

Таким образом, столкнулись интересы двух ведомств. С одной стороны, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент хотят, чтобы налоги собирались справедливо. С другой стороны, Министерство экономики и коммуникаций совместно с союзами предпринимателей видят, что в ходе борьбы с мошенничеством страдают и те, кто ни в чем не виноват.

Речь идет о налоговом режиме под названием debt push down, так называемых операций по уменьшению долга. Это финансовая мера, которую фонды и компании используют для покупки других компаний, среди прочего, взяв кредит (выкуп с использованием заемных средств).

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