Министр Рийсало бросился на защиту предпринимателей и раскритиковал Налогово-таможенный департамент

Таким образом, столкнулись интересы двух ведомств. С одной стороны, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент хотят, чтобы налоги собирались справедливо. С другой стороны, Министерство экономики и коммуникаций совместно с союзами предпринимателей видят, что в ходе борьбы с мошенничеством страдают и те, кто ни в чем не виноват.