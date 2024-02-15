15.02.2024, 14:15
Министр Рийсало бросился на защиту предпринимателей и раскритиковал Налогово-таможенный департамент
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало, борьба Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента с налоговыми махинациями благородна, но, в то же время, они фактически хотят ввести новый налог, влияние которого на экономику Эстонии неизвестно.
Таким образом, столкнулись интересы двух ведомств. С одной стороны, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент хотят, чтобы налоги собирались справедливо. С другой стороны, Министерство экономики и коммуникаций совместно с союзами предпринимателей видят, что в ходе борьбы с мошенничеством страдают и те, кто ни в чем не виноват.