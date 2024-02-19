19.02.2024, 09:50
Почти два месяца хакер потратил на то, чтобы украсть у эстонской фирмы данные деликатного свойства(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кибератака на занимающуюся генетическим тестированием фирму Asper Biogene была предпринята еще в сентябре прошлого года. По словам гендиректора Инспекции по защите данных, многие больницы не в состоянии защитить свои данные. Как пишет издание Eesti Ekspress, расследование продолжается.
Преступник или преступники в ходе кибератаки разными способами пытались осуществить вход на сервер компании Asper Biogene. Им удалось найти запрос, с помощью которого были получены все имена пользователей и зашифрованные пароли. 1 ноября злоумышленник(и) проник(ли) в инфосистему. С 3 по 10 ноября скачивались файлы, общим объемом 33 гигабайта.