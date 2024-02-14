В связи с объявлением в розыск Каи Каллас МИД вызвал к себе временного поверенного в делах России

Представитель МИД выразил возмущение поверенному в делах России тем, что имена эстонских чиновников включены в список разыскиваемых МВД России.

МИД запросил у дипломата письменное объяснение этой информации.

МИД также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не окажут влияния на нашу политику и что Эстония не изменит своего направления в поддержке Украины.

В базе данных разыскиваемых МВД России не указано, по какому разделу разыскиваются Каллаc и Петеркоп. Ранее председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных проверить действия властей Эстонии, касающиеся сноса памятника-танка в Нарве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что МВД России объявило Каллас и других высокопоставленных чиновников в розыск, поскольку они „ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране“, - сообщает „Интерфакс“.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram, что МВД России объявило Каллас и Петеркопа в розыск за разрушение памятников советским воинам.

Каллас: это обычная тактика запугивания

„Шаг Российской Федерации неудивителен, это их обычная тактика запугивания. Мы продолжим предыдущие шаги - поддержку Украины, усиление европейской обороны, борьбу с российской пропагандой“, - написала в социальных сетях Кая Каллас.

„Россия считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать - я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны“.

Она добавила, что на протяжении всей истории Россия осуществляла свои репрессии чрез так называемые правоохранительные органы. „Ордер от КГБ на арест в моей семье один раз в истории уже выдавался“, - сказала она.