Госсуд отклонил жалобу членов фракции EKRE на решения Рийгикогу, связанные с предоставлением помощи Украине

15 членов Рийгикогу решили оспорить три решения Рийгикогу, принятые в декабре прошлого года - „Покрытие процентных расходов по кредиту Украины“, „Увеличение доли Эстонской Республики в Банке развития Совета Европы“ и „Предоставление государственной гарантии Европейскому инвестиционному банку на поддержку восстановления Украины“. Заявители посчитали, что Финансовая комиссия нарушила их право на реализацию своих полномочий, когда не рассмотрела некоторые поправки, внесенные фракцией EKRE, и не включила их в список поправок для второго чтения.

Коллегия по конституционному надзору Госсуда пояснила, что закон не позволяет членам Рийгикогу подавать жалобу на предполагаемое нарушение права предлагать поправки, оспаривая решение Рийгикогу с внешним влиянием, организационные решения Рийгикогу Рийгикогу с внутренним влиянием или решения подчиняющихся Рийгикогу ведомств.

Право вносить изменения в проекты решений Рийгикогу, которое определяется Конституцией, предоставлено самому Рийгикогу. В данном случае речь шла о решениях Рийгикогу, которыми Рийгикогу по предложению правительства решило взять на себя финансовые обязательства перед государством. Право предлагать поправки к таким законопроектам Конституцией не установлено.

Коллегия подчеркнула, что хотя Госсуд не компетентен разрешать внутрипарламентский спор о праве предлагать поправки на основании жалобы члена Рийгикогу, согласно действующему закону судебный контроль за тем, как Рийгикогу осуществляет соблюдение процедурных требований при принятии законов и решений, в том числе право на внесение изменений, гарантируется. Такой контроль может осуществляться либо на основании жалобы лица, права которого предположительно нарушены принятым решением, либо - в случае закона - в порядке абстрактного или конкретного нормативного контроля.