„Давайте покажем отважному мальчику, сколько у него друзей!“ 12-летний Кевин нуждается в вашей помощи
12-летний Кевин, ровно год назад начавший лечение при поддержке жертвователей Детского фонда Клиники Тартуского университета, просит помощи для продолжения жизненно важного лечения.
Кевин страдает самой тяжелой формой прогрессирующего мышечного заболевания: без лечения болезнь быстро прогрессирует и заканчивается летальным исходом в раннем возрасте.
Лекарство, существенно замедляющее течение болезни, существует, но оно очень дорогое (361 000 евро за полгода).
Город Тарту поддерживает лечение Кевина 16 000 евро, но 345 000 евро все еще не хватает.
„Дорогие жертвователи, в прошлом году нам удалось собрать эти деньги, вдруг получится и в этом году? Давайте покажем отважному мальчику, воспитываемому в детском доме, сколько у него друзей!“ - призывает фонд.
По словам лечащего врача Кевина, доктора Евы Ыйглане-Шлик, лечение, начатое год назад, работает отлично: „Результат замечательный. Мальчику исполнилось 12 лет, он самостоятельно ходит на большие расстояния, быстро встает с постели сам, настроен оптимистично, а также значительно лучше концентрируется на умственной деятельности. Так что, с моей точки зрения, произошло чудо, в этом возрасте у нас уже все пациенты давно прикованы к инвалидным коляскам“.
Большой прогресс Кевина, собственные усилия ребенка и огромная мотивация высоко оцениваются и его физиотерапевтом, опорным лицом и главой семьи.
По словам Карин Ару, главой семьи детского дома „Käopesa“, Кевин больше не чувствует себя изгоем, а чувствует себя равным среди других:
„Его способность двигаться значительно улучшилась по сравнению с тем, что было раньше, он двигается быстрее и может ходить дольше. Раньше нам приходилось заранее планировать его перемещения, чтобы была возможность посидеть и отдохнуть. Теперь бывают ситуации, когда Кевин пытается бежать, чтобы не отставать от других детей. Он больше не боится движения, может выйти на улицу в любую погоду. Также очень важно, что Кевин стал лучше понимать, как правильно питаться во время периода лечения. Он может сознательно сделать лучший выбор сам. Кевин очень мотивирован продолжать принимать лекарство. Он очень точно соблюдает время приема. Когда мы были с семьей на выезде, Кевин сам напомнил, чтобы мы взяли с собой его лекарство“.
Физиотерапевт Кевина Леа Зиркель также хвалит успехи мальчика, перечисляя виды деятельности, которые больше не являются для него недоступными:
„Раньше Кевин хотел кататься на велосипеде, но из-за проблем с балансом и общего физического состояния это было невозможно. Под действием лекарства его состояние улучшилось настолько, что теперь мы приобрели ему подходящий велосипед, на котором он летом много катался по территории. Это доставило ему огромную радость и привнесло разнообразие. Кроме того, теперь он может залезать на большой батут и прыгать там вместе с другими детьми. Также улучшились результаты лечебной гимнастики в „Aura“ и выйти из бассейна теперь вообще не проблема. Эти - простые для нас занятия - дали ему возможность быть равным с другими детьми. Мечты Кевина велики, а его воля к жизни приняла новый поворот. Будущее уже не выглядит таким мрачным, и впереди нас ждут большие цели. И все благодаря лекарству и упорному труду“.
Сам Кевин мечтает в будущем стать полицейским и после года лечения начал верить, что эта мечта может сбыться.
Кевину можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении: „Kevin“
Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительный номер Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц.:
позвонив 900 5025, жертвуете 5 евро
позвонив 900 5100, жертвуете 10 евро
позвонив 900 5500, жертвуете 50 евро
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