„Давайте покажем отважному мальчику, сколько у него друзей!“ 12-летний Кевин нуждается в вашей помощи

Кевин страдает самой тяжелой формой прогрессирующего мышечного заболевания: без лечения болезнь быстро прогрессирует и заканчивается летальным исходом в раннем возрасте.

Лекарство, существенно замедляющее течение болезни, существует, но оно очень дорогое (361 000 евро за полгода).

Город Тарту поддерживает лечение Кевина 16 000 евро, но 345 000 евро все еще не хватает.

„Дорогие жертвователи, в прошлом году нам удалось собрать эти деньги, вдруг получится и в этом году? Давайте покажем отважному мальчику, воспитываемому в детском доме, сколько у него друзей!“ - призывает фонд.

По словам лечащего врача Кевина, доктора Евы Ыйглане-Шлик, лечение, начатое год назад, работает отлично: „Результат замечательный. Мальчику исполнилось 12 лет, он самостоятельно ходит на большие расстояния, быстро встает с постели сам, настроен оптимистично, а также значительно лучше концентрируется на умственной деятельности. Так что, с моей точки зрения, произошло чудо, в этом возрасте у нас уже все пациенты давно прикованы к инвалидным коляскам“.

Большой прогресс Кевина, собственные усилия ребенка и огромная мотивация высоко оцениваются и его физиотерапевтом, опорным лицом и главой семьи.

По словам Карин Ару, главой семьи детского дома „Käopesa“, Кевин больше не чувствует себя изгоем, а чувствует себя равным среди других: