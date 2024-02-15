Сангрия в магазине Rimi стоит в разы больше, чем в Испании. В чем дело?

Клиент Rimi написал в Delfi Ärileht, что не понимает, почему сангрия в магазине Rimi стоит так дорого, хотя в других странах ее можно получить почти даром.

По словам директора по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, в ассортименте Rimi есть сангрия от разных производителей и из разных стран. „Ценообразование на продукты и бренды из разных стран разное, как и состав того или иного продукта“, — пояснила Юриссон.

Она добавила, что сангрия – это винный напиток, конечная стоимость которого зависит от многих факторов, начиная с сырья, из которого он изготовлен. „Также в разных странах продукты по-разному облагаются налогами (разный акциз, НСО). На местных рынках продукция, как правило, и стоит дешевле, потому что при экспорте, например, добавляются расходы, связанные с транспортировкой“, – сказала представитель сети.

В Rimi можно найти и более дешевую сангрию. Например, винный напиток марки Don Simon стоит „всего“ 8,85 евро (5,90 €/л).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.