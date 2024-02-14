В Ласнамяэ кошка залезла в моторный отсек автомобиля и застряла

Во вторник, 13 февраля, в 14:43 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ в моторный отсек автомобиля залезла кошка и там застряла.

Спасатели Кесклинна совместно с владельцем автомобиля начали операцию по спасению животного.

Спасатели подложили под машину воздушную подушку и надули ее, чтобы поднять транспортное средство и снять с него нижнюю защиту. После некоторых усилий кошку достали и вернули хозяину.

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