„Будь сильной, Кая!“ Европейские политики поддержали Каю Каллас, объявленную Кремлем в розыск

Во вторник утром стало известно, что МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа. Агентство Interfax передало слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, что объявленные в розыск люди ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и эти люди предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к России.

О своем статусе разыскиваемого Кая Каллас сказала, что действия России — это обычная тактика запугивания. „Россия читает, что фиктивный ордер на арест заставит Эстонию молчать, но я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны“, - заверила она.

В социальных сетях поддержку Кае Каллас выразили многие высокопоставленные политики. Как сказал премьер-министр Испании Педро Санчес, этот шаг Путина является очередным доказательством смелости Каллас и усилий, которые предпринимает Эстония, защищая демократию и свободу. Народ Испании, Как и вся Европа, поддерживает Каллас, заявил Педро Санчес.

Посетившая в понедельник Эстонию с визитом президент Европарламента Роберта Метсола подбодрила Каллас по-эстонски. „Ole tugev, Kaja!“ („Будь сильной, Кая!“), - написала Метсола, отсылая к посту премьер-министра, в котором она обещала сохранять стойкость.

Как сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель, свой статус разыскиваемого лица Кая Каллас может расценивать как почсетный знак.

„Попасть в список разыскиваемых лиц — все равно что получить знак почета за отстаивание ценностей и принципов, созданных Европейским союзом. Нас не запугают военные угрозы Кремля. Мы — вместе с тобой!“, - написал Шарль Мишель в своем посте Кае Каллас.

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