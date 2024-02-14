Рейтинги партий: поддержка Isamaa достигла рекордной отметки, Eesti 200 снизилась до электорального барьера

Последние сводные данные отражают период с 15 января по 9 февраля, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

За неделю поддержка Isamaa выросла на 1,1 процентных пункта, достигнув самой высокой с 2019 года отметки. Поддержка EKRE, занимающей второе место, и Партии реформ,находящеся на третьем месте, существенно не изменилась.

За ними следуют Социад-демократическая партия (17%), Центристская партия (10,4%) и Eesti 200 (5%).

Рейтинг Социал-демократической партии за неделю вырос на 6,3 процентных пункта,однако последние результаты свидетельствуют о том, что рост затормозился. За неделю поддержка Центристской партии снизилась на 1 процентный пункт, а за последние пятьнеедельна 4,8 процентных пункта. За две недели рейтинг Eesti 200 понизился на 1,1 процентных пункта, в настоящее время достиг электорального барьера.

Рейтинг Социально-демократической партии находится на самом высоком и Центристской партии на самом низком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat стала проводить опросы партийных предпочтений. В последний раз поддержка партии Eesti 200 находилась на более низкой отметке, чем сейчас, в конце 2019 года.

Коалиционные партии поддерживают 39,3%, оппозиционные партии 56,5% респондентов.

Приводим также последние результаты за одну неделю (выборка 1000), так как они заметно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4001).

По результатам последней недели партию Isamaa поддерживают 31,3%, Партию реформ 20% и Социал-демократическую партию 17,1%. За первой тройкой следуют EKRE (16,4%), Центристская партия (8,11%) и Eesti 200 (3%).

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