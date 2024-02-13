Успели заправиться? Цена на топливо на заправках во вторник вечером резко повысилась

Крупнейшие продавцы топлива Эстонии во вторник резко подняли цены. Если в понедельник за литр самого используемого автомобильного бензина - девяносто пятого - приходилось платить 1,649 евро, то во вторник, отправляясь на заправку, за литр придется заплатить 1,729 евро

Цена на сырую нефть на мировом рынке в последнее время растет, и сегодня нефть марки Brent стоит почти 83 доллара за баррель. Цена нефти на мировом рынке на прошлой неделе выросла на 6%. В обзоре Reuters в качестве причин повышения цен подчеркивает как опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может обостриться, так и тот факт, что США, как сообщается, „отклонили предложение Владимира Путина о прекращении огня в Украине, переданное через посредников“.