Экономика
13.02.2024, 21:56

Рабочие финской электростанции со среды начнут забастовку. Как это повлияет на Эстонию?

 
Цена на электроэнергию в Финляндии по-прежнему ниже, чем в Эстонии.
Цена на электроэнергию в Финляндии по-прежнему ниже, чем в Эстонии.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Финский профсоюз электротехников Sähköliitto организует трехдневную забастовку, которая начнется 14 февраля, аккурат в День святого Валентина. Как это повлияет на цену электроэнергии в Эстонии?

В среду пройдет забастовка на АЭС Ловииса, в четверг на АЭС Олкилуото и в пятницу на различных гидроэлектростанциях. Однако существенных остановок производства электроэнергии произойти не должно.

Член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон сообщил, что из-за отсутствия линии Estlink 2 мощность электрической связи между Эстонией и Финляндией сегодня составляет всего 350 МВт. Таким образом, по сравнению с обычным, прямое ценовое влияние финского рынка электроэнергии на Эстонию также ограничено.

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