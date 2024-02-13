13.02.2024, 21:56
Рабочие финской электростанции со среды начнут забастовку. Как это повлияет на Эстонию?
ФОТО: | Delfi Meedia
Финский профсоюз электротехников Sähköliitto организует трехдневную забастовку, которая начнется 14 февраля, аккурат в День святого Валентина. Как это повлияет на цену электроэнергии в Эстонии?
В среду пройдет забастовка на АЭС Ловииса, в четверг на АЭС Олкилуото и в пятницу на различных гидроэлектростанциях. Однако существенных остановок производства электроэнергии произойти не должно.