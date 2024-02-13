Особый режим продлен до среды, дорожные условия очень сложные

Во второй половине дня в Эстонии продолжит идти снег, мокрый снег и ледяной дождь. Дороги по-прежнему очень скользкие и во многих местах заснеженные. Многие второстепенные дороги и дороги с меньшей интенсивностью движения покрыты льдом и труднопроходимы. Только в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа крупные шоссе сухие или влажные от соли, а условия для движения хорошие. Температура воздуха от 0 до -5 градусов.

По прогнозу синоптиков, вечером и ночью осадки продолжатся, ожидается снег и мокрый снег, дорожные покрытия останутся скользким, местами возможны метели.

Вероятность осадков в Ида-Вирумаа по-прежнему мала, а дорожные условия хорошие. Температура воздуха от -2 до -7.

Водителям рекомендуется по возможности не садиться за руль. Департамент транспорта напоминает, что в сложных погодных условиях необходимо соблюдать предельную осторожность и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Вчера департамент установил особый режим обслуживания для окружных дорог Вырумаа, Пылвамаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Сааремаа. Сегодня утром из-за тяжелых погодных условий спецрежим был объявлен и для дорог Валгамаа и Тартумаа.

Из-за ледяного дождя и опасности обледенения особый режим технического обслуживания в этих уездах будет продлен до 13:00 среды. По данным Департамента транспорта, в обслуживании дорог задействованы все имеющиеся ресурсы, но обеспечить везде необходимый уровень невозможно. Боковые дороги и дороги с меньшей интенсивностью движения по-прежнему очень скользкие и труднопроходимые.

Особый режим обслуживания, вызванный тяжелыми погодными условиями, означает, что на работы по обслуживанию уходит больше времени, чем в обычных условиях.

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