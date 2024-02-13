Пропавшего в Раквере мужчину нашли на автовокзале

Отмечалось, что в последний раз мужчину видели около 12:30 возле Эстонского музея полиции в Раквере и состоянию здоровья мужчина мог растеряться и не воспринимать окружающее.

Мужчина родом из Пярну и города Раквере не знает.

Полиция просила всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 112.

Как сообщила полиция позже, внимательный гражданин позвонил в центр тревоги и сообщил, что видел похожего мужчину на автовокзале. Патруль выехал на место и установил, что речь идет о пропавшем. Его передали компании, с которой он и приехал в Раквере.

Полиция благодарит всех, кто делился сообщением, а также тех, кто позвонил в полицию, увидев пропавшего.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.