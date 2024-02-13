Конституционная комиссия отказалась обсуждать петицию за отставку Каи Каллас

В ноябре Центристская партия выступила с обращением „Кая Каллас должна уйти в отставку!“, которое собрало 28 278 подписей. Конституционная комиссия Рийгикогу, которая должна была сегодня обсудить обращение, отказалась от предметной дискуссии и отклонила предложение.

Решение парламентской конституционной комиссии не рассматривать петицию за отставку Каи Каллас говорит о том, что коалиция игнорирует общественное мнение и обесценивает смысл петиции, сказала депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт.

„Парламент обязан рассматривать петиции, собравшие минимум тысячу подписей, однако коалиция Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 не желает прислушиваться к мнению людей. Большинство членов комиссии во главе с Хендриком Йоханнесом Террасом послали четкий сигнал людям, что их мнение не является важным“, - сказала Коваленко-Кылварт.

„Причин для рассмотрения сегодняшней петиции более чем достаточно: люди беднеют, экономика падает, предприятия банкротятся, безработица растет, - сказала Коваленко-Кылварт. - Правительство не способно решить ни одну проблему, будь то забастовка учителей, продолжительные отключения электроэнергии в Южной Эстонии или нынешний экономический кризис. При этом премьер-министр ведет себя высокомерно, предлагая в качестве решения проблемы введение автоналога. Если все это не является достаточным основанием для того, чтобы начать обсуждение петиции, то что для этого нужно? Что еще должно произойти, чтобы коалиция в парламенте была готова слышать и обсуждать общественное мнение?“