Конституционная комиссия отказалась обсуждать петицию за отставку Каи Каллас(10)
Во вторник Конституционная комиссия по сути отказалась обсуждать петицию „Кая Каллас должна уйти в отставку!“, собравшую почти 30 тысяч голосов.
В ноябре Центристская партия выступила с обращением „Кая Каллас должна уйти в отставку!“, которое собрало 28 278 подписей. Конституционная комиссия Рийгикогу, которая должна была сегодня обсудить обращение, отказалась от предметной дискуссии и отклонила предложение.
Решение парламентской конституционной комиссии не рассматривать петицию за отставку Каи Каллас говорит о том, что коалиция игнорирует общественное мнение и обесценивает смысл петиции, сказала депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт.
„Парламент обязан рассматривать петиции, собравшие минимум тысячу подписей, однако коалиция Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 не желает прислушиваться к мнению людей. Большинство членов комиссии во главе с Хендриком Йоханнесом Террасом послали четкий сигнал людям, что их мнение не является важным“, - сказала Коваленко-Кылварт.
„Причин для рассмотрения сегодняшней петиции более чем достаточно: люди беднеют, экономика падает, предприятия банкротятся, безработица растет, - сказала Коваленко-Кылварт. - Правительство не способно решить ни одну проблему, будь то забастовка учителей, продолжительные отключения электроэнергии в Южной Эстонии или нынешний экономический кризис. При этом премьер-министр ведет себя высокомерно, предлагая в качестве решения проблемы введение автоналога. Если все это не является достаточным основанием для того, чтобы начать обсуждение петиции, то что для этого нужно? Что еще должно произойти, чтобы коалиция в парламенте была готова слышать и обсуждать общественное мнение?“
По словам Коваленко-Кылварт, в демократическом обществе общественное мнение определяет процессы и дискуссии, проходящие в парламенте, а не наоборот. „То же произошло и с петицией против автоналога – она собрала 80 тысяч подписей, однако дальше комиссии дело не продвинулось. Отказ депутатов от коалиции рассматривать общественную инициативу говорит о том, что у них нет желания даже начинать обсуждение столь важных вопросов. Результаты различных опросов показывают, что две трети населения поддерживают отставку Каи Каллас. Было бы честно, если бы каждый депутат смог обозначить свою позицию в зале заседаний“, - отметила Коваленко-Кылварт.
Террас: аналогичное обращение было сделано два месяца назад
По мнению председателя Конституционной комиссии Хендрика Терраса (Eesti 200), заявление Коваленко-Кылварт верно лишь отчасти. Он пояснил, что Конституционная комиссия сегодня обсуждала, рассматривать петицию по существу или нет.
„Если предложение с тем же содержанием будет сделано снова менее чем через два года, ясно, что комиссия отклонит это предложение“, - сказал Террас и добавил, что последнее предметное обсуждение аналогичной петиции состоялось в декабре прошлого года. На тот момент это была народная инициатива, и это обращение также было отклонено.
По словам Терраса, Конституционная комиссия может отказаться от предметной дискуссии при двух условиях. Помимо уже упомянутого двухлетнего срока, от обсуждения также можно отказаться, если предложение явно неконституционно.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.