13.02.2024, 19:55
ВИДЕО | Рийгикогу приступает к обсуждению автоналога. Оппозиция сопротивляется, но будет ли толк?(4)
в среду на Тоомпеа состоится акция протеста
„„Стоп автоналогу!“ – подчеркивают оппозиционные политики Мартин Хельме и Урмас Рейнсалу. Реформист Эркки Келдо в свою очередь сообщает, что оппозиция ведет себя лицемерно, поскольку именно EKREIKE в свое время растратила государственные деньги.
„Стоп автоналогу!“ — таков будет главный лозунг EKRE на акции протеста, которая состоится в среду в полдень на Тоомпеа. В это же время в зале Рийгикогу начнется инфочас, на котором на вопросы депутатов ответят премьер-министр Кая Каллас и министр финансов Март Вырклаэв. Наверное, неудивительно, что оппозиция будет давить на них в первую очередь вопросами об автоналоге.