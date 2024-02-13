ВИДЕО | Рийгикогу приступает к обсуждению автоналога. Оппозиция сопротивляется, но будет ли толк?

„Стоп автоналогу!“ — таков будет главный лозунг EKRE на акции протеста, которая состоится в среду в полдень на Тоомпеа. В это же время в зале Рийгикогу начнется инфочас, на котором на вопросы депутатов ответят премьер-министр Кая Каллас и министр финансов Март Вырклаэв. Наверное, неудивительно, что оппозиция будет давить на них в первую очередь вопросами об автоналоге.

В 14.00 состоится заседание Рийгикогу, где на повестке дня — первое чтение законопроекта об автомобильном налоге. Ночного заседания при этом ждать, скорее всего, не стоит. Обычно первое чтение долго не длится из-за ограничений на вопросы и выступления. „Может быть, четыре часа? Пять-шесть?“ — такие прогнозы можно было услышать из уст разных депутатов в коридорах Рийгикогу. После первого чтения можно уже будет приступить к внесению поправок, которых оппозиция намерена предложить в избытке.