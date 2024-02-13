ВИДЕО | Молодым любителям быстрой езды в Ида-Вирумаа пришлось раскошелится

В субботу, 10 февраля, сотрудники патрульной полиции зафиксировали, что скорость ехавшего по 161 км шоссе Таллинн-Нарва автомобиля Volvo составляет 154 км/ч. Полицейские установили, что за рулем находился 18-летний молодой человек с первичными водительскими правами, который сказал, что спешил в аптеку.

В тот же день в поле зрения полиции попал еще один Volvo, который решил проехать по 16 км шоссе Сями-Сонда-Кивиыли со скоростью 99 км/ч вместо разрешенных 50. За рулем этого автомобиля находился 19-летний молодой человек, а на лобовом стекле также красовался свежий кленовый лист.

Любителей быстрой езды наказали штрафом.

Полицейские отмечают, что в дорожном движении следует реалистично оценивать ситуацию и не забывать о действующих ограничениях движения и переменчивых погодных условиях.

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