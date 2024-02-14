Для борьбы с городским шумом Таллинн предлагает снижать скорость движения. Это правда эффективно?

"В Таллинне есть несколько проблемных территорий – это жилые районы в непосредственной близости от основных городских магистралей, где уровень шума иногда в среднем доходит до 70 децибел в год. Нормой по европейским стандартам считается около 50 децибел в год", – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет в передаче "Кофе+".