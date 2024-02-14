Новости Эстонии
14.02.2024, 08:40

Для борьбы с городским шумом Таллинн предлагает снижать скорость движения. Это правда эффективно?

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„Наша проблема в том, что мы слишком многого ожидаем“
„Наша проблема в том, что мы слишком многого ожидаем“
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В рамках борьбы с городским шумом в Таллинне разрабатывают специальную программу. Среди прочего, планируется снизить разрешенную скорость движения, мотивировать людей использовать ламельную резину вместо шипованной и пересаживаться на электромобили. RusDelfi обратился в Akukon – компанию, оказывающую услуги в области акустики, – чтобы узнать, насколько эти меры эффективны.

"В Таллинне есть несколько проблемных территорий – это жилые районы в непосредственной близости от основных городских магистралей, где уровень шума иногда в среднем доходит до 70 децибел в год. Нормой по европейским стандартам считается около 50 децибел в год", – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет в передаче "Кофе+".

Он заявил, что снижение уровня шума возможно путем уменьшения скорости движения. ”В центре города мы начали снижать скорость на основных магистралях. В жилых кварталах мы снижаем скорость до 20-30 км/ч. Подчеркну, что здесь речь идет о внутриквартальных дорогах", – сказал Свет. 

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RusDelfi
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