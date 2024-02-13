Кая Каллас об объявлении ее в розыск: действия России неудивительны, это их обычная тактика запугивания

„Шаг Российской Федерации неудивителен, это их обычная тактика запугивания. Мы продолжим предыдущие шаги - поддержку Украины, усиление европейской обороны, борьбу с российской пропагандой“, - написала она в социальных сетях.

„Россия считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать - я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны“.

Она добавила, что на протяжении всей истории Россия осуществляла свои репрессии чрез так называемые правоохранительные органы. „Ордер от КГБ на арест в моей семье один раз в истории уже выдавался“, - сказала она.

„Я всегда говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наших действий их запугивание не касается“.

Песков: опорочили историческую память

Имена премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа появились в базе данных разыскиваемых МВД России.

В базе данных не указано, по какому разделу ведется поиск Каллас и Петеркопа. Ранее председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных проверить действия властей Эстонии по сносу памятника-танка в Нарве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на сегодняшней пресс-конференции, что МВД России объявило Каллас и других высокопоставленных чиновников в розыск, поскольку они несут ответственность за решения, по сути очерняющие историческую память, и за враждебные действия в отношении России, сообщает Интерфакс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram, что МВД России объявило Каллас и Петеркопа в розыск за снос памятников советским воинам.

Помимо Каллас, в розыске оказались сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбуждены уголовные дела после сноса в их странах красноармейских памятников.

Всего разыскиваются два человека из Эстонии, 83 из Латвии, 29 из Литвы, трое из Польши и 43 из Украины.

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