Кая Каллас об объявлении ее в розыск: действия России неудивительны, это их обычная тактика запугивания(58)
„Россия считает, что фиктивный ордер на арест поможет Эстонии замолчать - я не буду молчать, я буду продолжать решительно поддерживать Украину“, - заявила премьер-министр Кая Каллас.
„Шаг Российской Федерации неудивителен, это их обычная тактика запугивания. Мы продолжим предыдущие шаги - поддержку Украины, усиление европейской обороны, борьбу с российской пропагандой“, - написала она в социальных сетях.
„Россия считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать - я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны“.
Она добавила, что на протяжении всей истории Россия осуществляла свои репрессии чрез так называемые правоохранительные органы. „Ордер от КГБ на арест в моей семье один раз в истории уже выдавался“, - сказала она.
„Я всегда говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наших действий их запугивание не касается“.
Песков: опорочили историческую память
Имена премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа появились в базе данных разыскиваемых МВД России.
В базе данных не указано, по какому разделу ведется поиск Каллас и Петеркопа. Ранее председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных проверить действия властей Эстонии по сносу памятника-танка в Нарве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на сегодняшней пресс-конференции, что МВД России объявило Каллас и других высокопоставленных чиновников в розыск, поскольку они несут ответственность за решения, по сути очерняющие историческую память, и за враждебные действия в отношении России, сообщает Интерфакс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram, что МВД России объявило Каллас и Петеркопа в розыск за снос памятников советским воинам.
Помимо Каллас, в розыске оказались сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбуждены уголовные дела после сноса в их странах красноармейских памятников.
Всего разыскиваются два человека из Эстонии, 83 из Латвии, 29 из Литвы, трое из Польши и 43 из Украины.
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