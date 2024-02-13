В последний раз можно будет вычесть необлагаемый налогом доход на детей и воспользоваться другими льготами(2)
15 февраля начнется подача деклараций о доходах за 2023 год. Декларации о подоходном налоге можно будет подавать в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента, а бюро обслуживания начнут выдавать предварительно заполненные декларации, пишет Maaleht.
В этом году в последний раз можно использовать дополнительный необлагаемый налогом доход на ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка. Дополнительный необлагаемый налогом доход на детей отражается в декларации родителя, получавшего в течение года пособия от Департамента социального страхования.
Кроме того, неиспользованные налоговые льготы можно передать в налоговую декларацию другого супруга. Если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро за календарный год, и один из супругов не получал дохода в 2022 году или его годовой доход составлял менее 2 160 евро, он может передать неиспользованную не облагаемую налогом часть другому супругу. Сторона, желающая передать свои льготы другому, должна первой заполнить свою декларацию. В этом году, заполняя или проверяя декларацию о подоходном налоге за прошлый год, из своего дохода вы также можете вычесть проценты по жилищному кредиту.
В декларации о доходах за 2024 год, поданной в 2025 году, уже не будет льгот на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.
В декларации о доходах за 2024 год, поданной в 2025 году, уже не будет льгот на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.
Крайний срок подачи декларации по подоходному налогу – 30 апреля.
Если на основании декларации выяснится, что переплаченный подоходный налог необходимо вернуть, у человека в декларации о доходах должен быть указан номер банковского счета, по которому он хочет получить возврат. С 5 марта начнется возврат подоходного налога клиентам, подавших декларацию в электронной среде, клиенты, подавшие декларацию на бумажном носителе, начнут получать возврат переплаченного подоходного налога с 18 марта.
Не обязаны подавать декларацию о доходах физические лица-резиденты, общий доход которых не превышает общего необлагаемого налогом дохода в размере 7 848 евро или необлагаемого налогом дохода пенсионного возраста в размере 8 448 евро в год, а также те, с доходов которых не требуется уплата дополнительного подоходного налога (за исключением особых случаев). Если человек не обязан декларировать доходы, но хочет воспользоваться налоговой скидкой (оплатил курсы обучения, выплатил проценты по жилищному кредиту и т. д.), декларацию о доходах необходимо подать.