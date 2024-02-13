В последний раз можно будет вычесть необлагаемый налогом доход на детей и воспользоваться другими льготами

В этом году в последний раз можно использовать дополнительный необлагаемый налогом доход на ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка. Дополнительный необлагаемый налогом доход на детей отражается в декларации родителя, получавшего в течение года пособия от Департамента социального страхования.

Кроме того, неиспользованные налоговые льготы можно передать в налоговую декларацию другого супруга. Если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро за календарный год, и один из супругов не получал дохода в 2022 году или его годовой доход составлял менее 2 160 евро, он может передать неиспользованную не облагаемую налогом часть другому супругу. Сторона, желающая передать свои льготы другому, должна первой заполнить свою декларацию. В этом году, заполняя или проверяя декларацию о подоходном налоге за прошлый год, из своего дохода вы также можете вычесть проценты по жилищному кредиту.

В декларации о доходах за 2024 год, поданной в 2025 году, уже не будет льгот на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.

В декларации о доходах за 2024 год, поданной в 2025 году, уже не будет льгот на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.

Крайний срок подачи декларации по подоходному налогу – 30 апреля.

Если на основании декларации выяснится, что переплаченный подоходный налог необходимо вернуть, у человека в декларации о доходах должен быть указан номер банковского счета, по которому он хочет получить возврат. С 5 марта начнется возврат подоходного налога клиентам, подавших декларацию в электронной среде, клиенты, подавшие декларацию на бумажном носителе, начнут получать возврат переплаченного подоходного налога с 18 марта.