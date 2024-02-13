Подозреваемый в убийстве в Арукюла взят под стражу на два месяца

Тело со следами насилия было обнаружено около полудня в субботу. Пресс-секретарь полиции Анника Максимов сообщила Delfi в субботу, что в качестве подозреваемых задержаны двое мужчин.

„Криминалисты и следователи сразу же начали сбор доказательств на месте происшествия, чтобы выяснить, что именно произошло и кто мог совершить это деяние. В качестве подозреваемых в убийстве задержаны 58-летний и 73-летний мужчина, которые были знакомы с потерпевшим“, - сообщила Максимов.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круусимяги сообщила Delfi в понедельник вечером, что Харьюский уездный суд принял решение по запросу прокуратуры арестовать 73-летнего мужчину, которого и подозревают в убийстве 77-летнего мужчины, произошедшего в прошлую субботу в Арукюла.

„Учитывая собранную на данный момент информацию о поведении подозреваемого в ходе разбирательства, прокуратура полагает, что существует серьезный риск того, что он может совершить новые преступления, если останется на свободе. Харьюский уездный суд согласился с позициями, изложенными в ходатайстве прокуратуры об аресте, и заключил подозреваемого в убийстве 73-летнего мужчину под стражу на два месяца“, - сказала Круусимяги.

По словам советника прокуратуры по связям с общественностью Аллана Раявеэ, второму арестованному в субботу мужчине также предъявлено обвинение в совершении преступления, однако прокуратура не сочла необходимым арестовывать его.

Точные обстоятельства происшедшего прокуратура на данный момент раскрыть не может, поскольку это только что начавшаяся досудебная процедура.

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