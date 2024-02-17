Дети, которые режутся. Есть ли в Эстонии проблема самоповреждений среди подростков?

Чтение информации о самоповреждении может увеличить желание нанести себе повреждение?

„Когда мне было 13 лет, родители часто покупали нам с сестрой „Ровесник“ - был такой молодёжный журнал. Однажды я наткнулась в нем на материал, красочно описывающий такое явление, как „селфхарм“. Там даже были фото порезов на руках.

Я была не особо благополучным подростком: мои родители только что развелись, я тосковала по отцу, и, прочитав статью, подумала: „Вау, надо тоже попробовать. Может быть, мне станет легче“.

Селфхарм стал моей регулярной практикой на протяжении многих десятилетий. Я резала все - руки, плечи, ноги, живот.

Мне казалось, физическая боль помогает мне справляться с душевной, как будто можно заполнить ту пустоту внутри, что я ощущала с самого детства.

Сейчас, будучи взрослой, я понимаю, что порезы ничего не меняют, не улучшают, а только усугубляют. Ведь резать себя - не способ решения проблем - проблемы так не решаются. Вдобавок, прибавляются новые. Само собой, ухудшается психологическое состояние.

У меня даже была отдельная тайная бритва, которую я прятала от всех (к тому времени муж уже был в курсе и прятал все острое в доме), и я, сталкиваясь с проблемами в жизни, закрывалась в ванной и неистово полосовала себе руки.

Иногда раны начинали гноиться, но странно, что за все эти годы я не получила никакой серьезной инфекции при таком количестве регулярных порезов.

Удивительно, что ни один из инцидентов, особенно под алкоголем, не стал последним, ведь переборщить с глубиной порезов на фоне отчаяния очень легко.

Я точно знаю, что селфхарм - это распространённое явление. На протяжении своей жизни я постоянно встречаю людей с множеством характерных шрамов на руках. Это люди не с психическими диагнозами или острыми состояниями, а вполне обычные, успешные и функциональные.

Недавно я узнала от своей 18-летней дочери, что какой-то период времени, будучи подростком, она тоже резала кожу. По ее словам, „это было „модно“, и почти все ее подружки, каждая вторая, этим занимались.

Лично мне помог регулярный психотерапевт, антидепрессанты и полный отказ от алкоголя. Последние годы я в стойкой ремиссии. Резать себя не хочется. Я научилась по-настоящему решать свои проблемы, как взрослая.

Сейчас, когда люди замечают мои многочисленные шрамы на руках, я всегда отшучиваюсь, что у меня старый, бешеный, и кусачий кот. По понимающим взглядам всегда можно сразу разглядеть людей, кто тоже занимался селфхармом.

Оглядываясь назад, я все время думаю, стала бы я себя резать, если бы тогда, давно, мне не попался журнал с описанием селфхарма? С теми самыми завораживающими, впечатляющими фотографиями порезов и обещанной надеждой на спасение от одиночества?.. У меня нет ответа на этот вопрос…“

Мы спросили у клинического психолога Юлии Грамушняк, возможно ли и каким образом можно предотвратить влияние медиа на желание подростков практиковать самоповреждение?