ФОТО И ВИДЕО | Глава внешней разведки Эстонии: ожидается заметное увеличение численности российских войск на наших границах

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин сказал Delfi, что по сравнению с февралем прошлого года, когда был опубликован предыдущий ежегодник, мало что изменилось.

„Россия продолжает войну в Украине, инвестируя туда все больше ресурсов. Интересным изменением внутри России или тенденцией, которую мы видим, можно считать то, что население уже немного устало от войны. На данный момент еще не критично, но это тот аспект, которым России приходится заниматься все больше и вкладывать ресурсы“, - сказал Росин.

В ежегоднике говорится, что в этом году в Украине продолжится война на истощение. По мнению Росина, россияне, вероятно, продолжат наступать, несмотря на потери людей и техники. “Возможны какие-то тактические движения, линия фронта может сдвинуться на несколько километров в ту или иную сторону, но на данный момент мы не видим какого-то масштабного прорыва с какой-либо стороны“, - отметил глава ведомства.

„Сейчас Россия готовится к длительному противостоянию со всем Западом. Все общество и экономика переводятся в военный режим. Наша задача здесь — находясь перед лицом угрозы, сделать так, чтобы эта угроза никогда не реализовалась. Я уверен, что мы с этим справимся“, — сказал Росин.

„Цель России — оказать влияние на общественное мнение на Западе, особенно что касается поддержки Украины. Привоз журналистов на оккупированные территории Украины — это часть этой деятельности. Всегда найдутся полезные идиоты, либо люди, которые в собственных корыстных целях готовы оказывать России подобного рода услуги“.

На вопрос о том, представляет ли угрозу Китай, Росин отметил: „Напрямую Китай для Эстонии угрозу не представляет. Амбиции Китая носят глобальный характер. Это, что называется, косвенный вызов. Китай пытается расширить свое влияние, в долгосрочной перспективе заставить мир двигаться в своем ритме, чтобы через это продвигать интересы своего государства“.

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