ФОТО И ВИДЕО | Глава внешней разведки Эстонии: ожидается заметное увеличение численности российских войск на наших границах
Сегодня, 13 февраля, был обнародован ежегодник департамента внешней разведки.
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин сказал Delfi, что по сравнению с февралем прошлого года, когда был опубликован предыдущий ежегодник, мало что изменилось.
„Россия продолжает войну в Украине, инвестируя туда все больше ресурсов. Интересным изменением внутри России или тенденцией, которую мы видим, можно считать то, что население уже немного устало от войны. На данный момент еще не критично, но это тот аспект, которым России приходится заниматься все больше и вкладывать ресурсы“, - сказал Росин.
В ежегоднике говорится, что в этом году в Украине продолжится война на истощение. По мнению Росина, россияне, вероятно, продолжат наступать, несмотря на потери людей и техники. “Возможны какие-то тактические движения, линия фронта может сдвинуться на несколько километров в ту или иную сторону, но на данный момент мы не видим какого-то масштабного прорыва с какой-либо стороны“, - отметил глава ведомства.
„Сейчас Россия готовится к длительному противостоянию со всем Западом. Все общество и экономика переводятся в военный режим. Наша задача здесь — находясь перед лицом угрозы, сделать так, чтобы эта угроза никогда не реализовалась. Я уверен, что мы с этим справимся“, — сказал Росин.
„Цель России — оказать влияние на общественное мнение на Западе, особенно что касается поддержки Украины. Привоз журналистов на оккупированные территории Украины — это часть этой деятельности. Всегда найдутся полезные идиоты, либо люди, которые в собственных корыстных целях готовы оказывать России подобного рода услуги“.
На вопрос о том, представляет ли угрозу Китай, Росин отметил: „Напрямую Китай для Эстонии угрозу не представляет. Амбиции Китая носят глобальный характер. Это, что называется, косвенный вызов. Китай пытается расширить свое влияние, в долгосрочной перспективе заставить мир двигаться в своем ритме, чтобы через это продвигать интересы своего государства“.
Заметное увеличение численности российских войск границах Эстонии
Представляя доклад ранее, Росин отметил, что угроза военного нападения на Эстонию в 2024 году маловероятна, но „ситуация с безопасностью в Европе и на границах Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, смогут ли Украина и ее сторонники подавить империалистические амбиции России“.
Сейчас Россия старается максимально запустить военную машину, начиная от промышленности и заканчивая милитаризацией общества.
„Цели российской военной реформы отражают видение российского руководства о ресурсах, необходимых им для войны против Украины и конфронтации с Западом. В Кремле, вероятно, полагают, что в ближайшее десятилетие может возникнуть конфликт с НАТО. Для Эстонии реализация реформы означает заметное увеличение российских войск на границах Эстонии в ближайшие годы“.
В ежегоднике отмечается, что России удалось сохранить свои позиции среди стран бывшего СССР, за исключением Молдовы и стран Евросоюза. Россия пытается расширить свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке, а также повлиять на западный мир, например, устраивая западным журналистам туры на оккупированные территории Украины.
В ежегоднике уделяется внимание и Китаю, которого с Россией объединяет конфронтацией с США. Китай пытается усилить свое влияние.
Угроза терроризма в Европе, скорее всего, останется высокой в ближайшие годы, на что повлияли в том числе акции по сожжению Корана.
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