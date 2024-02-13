13.02.2024, 15:16
Кто-то съехал в кювет, кто-то снес дорожный знак. По всей Эстонии на скользких дорогах произошли аварии
ФОТО: | Õhtuleht
Снег, мокрый снег и ледяной дождь – этот компот осадков сделал дороги по всей Эстонии очень скользкими.
Представители полиции заверили Delfi, что, хотя погодные условия сейчас очень переменчивы, к счастью, с точки зрения ДТП ночь прошла довольно спокойно. Однако вчера в 19:00 в Выру 58-летний мужчина на автомобиле Honda CR-V сбил 64-летнюю и 44-летнюю женщин, пересекавших дорогу по пешеходному переходу. Пешеходов доставили в больницу.