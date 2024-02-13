Цахкна в ежегодной речи перед Рийгикогу: никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины(1)
Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна выступил перед парламентом с ежегодной речью на тему внешней политики, в которой дал обзор основных целей и направлений внешней политики Эстонии.
Цахкна заявил, что так же, как украинцы решительно сопротивляются агрессии, Эстония, в свою очередь, решительно поддерживает Украину и будет продолжать делать это до победы Украины. „Украинское государство должно сохранить свою территориальную целостность. Сила не должна стать тем средством, при помощи которого меняются границы стран и втаптывается в грязь их суверенитет. Ни сейчас, ни в будущем, ни в Украине, ни где-либо еще“, – заявил министр.
„Агрессия не должна увенчаться успехом, она не должна стать приемлемой новой реальностью. В противном случае мир превратится в вотчину силы, высокомерия, жестокости и авторитаризма“.
Ключом к прекращению политики силы является наказание виновных в преступлениях и агрессии. „Никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины, которые похищают и делают сиротами детей, пытаются уничтожить соседние страны или минируют атомные станции. Если такого рода преступников не наказать должным образом, это подстегнет будущих агрессоров. Виновные в преступлениях должны быть наказаны, их нужно судить. Самый правильный способ расследования преступлений агрессии – это создание специального международного трибунала по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Ни одна позиция в мире не должна давать иммунитета от этого“.
В своем выступлении министр напомнил, что Россия, исходя из международного права, обязана компенсировать нанесенный Украине ущерб. „Пока Россия этого не сделала, мы должны найти способ использовать замороженные или заблокированные активы России и российских граждан, – сказал Цахкна. – И в этом вопросе Эстония указывает направление, инспирирует и запускает процессы. Правительство Эстонии разработало законопроект, который позволяет использовать замороженные и заблокированные активы“.
Говоря об архитектуре европейской безопасности, Цахкна отметил, что ее опорами в будущем должны продолжать оставаться Европейский союз и НАТО, куда войдет и Украина.
„Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза. Это гарантия, которая заставит агрессора усомниться в эффективности своих воинственных и деструктивных целей, – заявил Цахкна. – Позиция Эстонии заключается в том, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине нужно дать четкий сигнал, что она станет членом НАТО. Но самое главное, чтобы Путин понял, что Украина вступит в НАТО, понял, что серой зоны в виде территории Украины не будет“.
Для победы Украины, по мнению министра, необходимо продолжить работу над следующими санкционными пакетами: договориться об устойчивой и долгосрочной военной поддержке Украины; продолжать изолировать Россию на международной арене; работать над восстановлением Украины уже сейчас, чтобы украинцы могли лучше справиться с суровыми последствиями войны.
Цахкна отметил, что мир обеспокоен не только из-за российской агрессии. Перед лицом конфликта на Ближнем Востоке, миграционного давления и изменения климата мы должны хранить близкие нашему сердцу ценности, оставаться гуманными и человечными.
„Мы должны беречь Евросоюз и НАТО, наших союзников и друзей, с которыми мы находимся в одной упряжке вот уже 20 лет. Войны в Украине и секторе Газа подтверждают, что наш образ жизни и принципы, на которых основано демократическое общество и наша независимость, требуют особой заботы, внимания и защиты“.
Эстония в свете этого выступила с инициативой „Fit for Freedom“, которая включает в себя три основных направления работы. Это защита основных прав и прав человека, укрепление основанного на правилах мирового порядка и связь гражданского общества с политикой на разных уровнях.
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