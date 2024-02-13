Цахкна в ежегодной речи перед Рийгикогу: никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины

Цахкна заявил, что так же, как украинцы решительно сопротивляются агрессии, Эстония, в свою очередь, решительно поддерживает Украину и будет продолжать делать это до победы Украины. „Украинское государство должно сохранить свою территориальную целостность. Сила не должна стать тем средством, при помощи которого меняются границы стран и втаптывается в грязь их суверенитет. Ни сейчас, ни в будущем, ни в Украине, ни где-либо еще“, – заявил министр.

„Агрессия не должна увенчаться успехом, она не должна стать приемлемой новой реальностью. В противном случае мир превратится в вотчину силы, высокомерия, жестокости и авторитаризма“.

Ключом к прекращению политики силы является наказание виновных в преступлениях и агрессии. „Никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины, которые похищают и делают сиротами детей, пытаются уничтожить соседние страны или минируют атомные станции. Если такого рода преступников не наказать должным образом, это подстегнет будущих агрессоров. Виновные в преступлениях должны быть наказаны, их нужно судить. Самый правильный способ расследования преступлений агрессии – это создание специального международного трибунала по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Ни одна позиция в мире не должна давать иммунитета от этого“.

В своем выступлении министр напомнил, что Россия, исходя из международного права, обязана компенсировать нанесенный Украине ущерб. „Пока Россия этого не сделала, мы должны найти способ использовать замороженные или заблокированные активы России и российских граждан, – сказал Цахкна. – И в этом вопросе Эстония указывает направление, инспирирует и запускает процессы. Правительство Эстонии разработало законопроект, который позволяет использовать замороженные и заблокированные активы“.

Говоря об архитектуре европейской безопасности, Цахкна отметил, что ее опорами в будущем должны продолжать оставаться Европейский союз и НАТО, куда войдет и Украина.