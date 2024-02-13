„Земельный налог 1200 евро!“ Некоторые владельцы квартир получили уведомление с неправильной суммой

В Delfi Ärileht обратился житель столичного многоквартирного дома, который получил уведомление о земельном налоге на сумму, которая на 8000 % превышала прошлогоднюю. „Нынешняя сумма к оплате 1200 евро, в то время как годом ранее было всего 15 евро“, - возмутился читатель. Он живет в новом доме, построенном всего несколько лет назад.

По словам специалиста по коммуникаций Налогового департамента Керту Лаадога, скорее всего, в данном случае речь идет об ошибке в системе.

„Для некоторых владельцев квартир в Таллинне система рассчитала земельный налог на основании всей земли под жилым домом. К счастью, проблема не является массовой. Мы знаем о ней и сейчас ищем причину ошибки, чтобы ее исправить“, - пояснила Лаадога.

Общая сумма земельного налога стала меньше

Представитель налоговой обещает, что они обязательно направят людям уведомление, когда ошибку исправят. „Срок уплаты первой части земельного налога истекает только 1 апреля, поэтому людям спешить некуда“, - говорит Лаадога.

Она добавляет, что каждый желающий может ознакомиться с уведомлением о земельном налоге в e-MTA, и если сумма вызовет вопросы, всегда можно обратиться как в Налогово-таможенный департамент, так и в местное самоуправление.

„Однако я могу сказать, что в целом сумма подлежащего к оплате земельного налога в этом году гораздо меньше: в 2023 году мы разослали 398 000 налоговых уведомлений на общую сумму 59,14 млн евро, а в этом году отправляем 442 000 налоговых уведомлений на 58,8 млн евро“, - добавляет Лаадога.

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