Новости Эстонии
13.02.2024, 11:10

Осторожно на дорогах! В семи уездах объявлены неблагоприятные погодные условия

 (1)
Delfi
Гололед в Таллинне
Гололед в Таллинне
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Транспортный департамент вводит особый режим содержания государственных дорог, установленный из-за сложных погодных условий - ледяного дождя и гололедицы. Особый режим обслуживания государственных дорог действовал уже в Вырумаа, Пылвамаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Сааремаа. Утром режим веден в Валгамаа и Тартумаа.

Режим будет действовать сегодня как минимум до 18:00.

Транспортный департамент рекомендует воздержаться от вождения сегодня, но если это невозможно, учтите ряд важных моментов. Предусмотрите достаточно времени на дорогу, выберите безопасную скорость, избегайте опасных маневров и учитывайте других участников дорожного движения.

Особый режим содержания из-за суровых погодных условий означает, что служба по уходу за дорогами тратит на работы больше времени, чем в обычных условиях.

Второстепенные дороги и дороги с меньшим движением транспорта иногда становятся чрезвычайно скользкими и труднопроходимыми. Во многих местах Северной, Центральной и Южной Эстонии выпадает снег, мокрый снег и мокрый снег, поэтому дорожные условия могут стать очень тяжелыми, а видимость может ухудшиться.

Ситуацию осложняет сильный северо-восточный и восточный ветер скоростью до 16 м/с. В Северо-Восточной Эстонии ситуация лучше, и условия для вождения оцениваются как удовлетворительные. Температура воздуха составляет -2..-8 градусов.

Департамент напоминает, что в сложных погодных условиях водителю необходимо быть предельно осторожным и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Для получения дополнительной информации о дорожных условиях и ограничениях движения перед поездкой можно зайти на портал Tarktee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии