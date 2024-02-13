Конституционная комиссия рассмотрит петицию за отставку Каи Каллас

По словам Коваленко-Кылварт, правительство Партии реформ безучастно наблюдает за тем, как экономика Эстонии падает третий год подряд, семьи беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. „Вместо того, чтобы прийти на помощь людям, премьер-министр занята повышением налогов и урезанием государственных расходов. Инфляция в Эстонии значительно выше, чем в соседних странах, снижаются все экономические показатели. При этом глава правительства проявляет высокомерие, упрекая людей в том, что они жалуются на ситуацию“, - сказала депутат.