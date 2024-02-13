Конституционная комиссия рассмотрит петицию за отставку Каи Каллас(19)
Конституционная комиссия Рийгикогу во вторник начнет рассмотрение собравшей 30 000 подписей петиции за отставку премьер-министра Каи Каллас.
„Согласно результатам последних опросов, отставку Каи Каллас поддерживают две трети населения. Собранные в рамках кампании Центристской партии 30 000 подписей отражают неудовлетворенность общества работой премьер-министра“, - сказала депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт.
По словам Коваленко-Кылварт, правительство Партии реформ безучастно наблюдает за тем, как экономика Эстонии падает третий год подряд, семьи беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. „Вместо того, чтобы прийти на помощь людям, премьер-министр занята повышением налогов и урезанием государственных расходов. Инфляция в Эстонии значительно выше, чем в соседних странах, снижаются все экономические показатели. При этом глава правительства проявляет высокомерие, упрекая людей в том, что они жалуются на ситуацию“, - сказала депутат.
Заседание конституционной комиссии начнется в 14 часов.
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