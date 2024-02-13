Еще одно эстонское предприятие увольняет всех сотрудников

Причиной сокращения рабочих мест является банкротство. Заявление о банкротстве было подано в Харьюский уездный суд 9 февраля.

Основной деятельностью компании является ремонт и техническое обслуживание кораблей и лодок, а также производство специальной мебели и элементов интерьера. Компания зарегистрирована в октябре 2009 года.

Выручка компании от продаж в 2023 году составила более 600 000 евро. Из них почти 290 000 евро пришлось на продажу в Финляндию. Годом ранее выручка компании от продаж составила почти 1,5 миллиона евро.

2023 год завершился для OÜ Kostamena убытком почти в 0,5 миллиона евро. Прибыль компании в 2021 году составила более 10 000 евро. По состоянию на последний квартал 2023 года в OÜ Kostamena работало 11 сотрудников. Текущая сумма претензий Налогово-таможенного департамента составляет почти 119 000 евро.

В январе этого года 16 компаний сообщили в Кассу по безработице о коллективных увольнениях. Сферой деятельности половины из них является перерабатывающая промышленность.

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