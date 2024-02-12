Полиция предупреждает: ледяной дождь уже стал причиной аварий, будьте осторожны на дорогах

Агентство по окружающей среде выпустило предупреждение о ледяном дожде и снеге на сегодняшний вечер и завтра. Он местами осложнит дорожную обстановку. Предупреждение распространяется на несколько уездов Эстонии - Пылва, Выру, Вильянди, Пярну, а также Сааремаа.

Опасные скользкие участки на дорогах появляются из-за снега, слякоти и ледяного дождя. Ситуацию также осложняет сильный ветер. По данным полиции, уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Например, сегодня вечером, около 20:30, на скользкой дороге в Пярнуском уезде водитель потерял управление и выехал на обочину. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал и движение не нарушилось. Другие аварии пока, к счастью, закончились легкими царапинами на автомобилях.

По словам Максима Корзина, дежурного полицейского PPA , ледяной дождь, снег и снегопад привели к неожиданно скользким дорогам. „Дорожные условия стали одинаково сложными как в городе, так и на дорогах вне населенных пунктов. Как пешеходам, так и автомобилистам необходимо быть внимательными при движении в сложившихся условиях“, - сказал Корзин.

„Если в ближайшие часы погода не улучшится, то в первую очередь каждый водитель должен следить за погодными и дорожными условиями, выбирать подходящую скорость и соблюдать достаточную дистанцию. Если в ночные часы необходимо находиться на дороге, то при движении в условиях гололеда важно не превышать скорость, а ехать медленно, спокойно и избегать обгонов“, - сказал дежурный сотрудник PPА.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.