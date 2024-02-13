Исследование: все больше людей получают финансовую помощь от своих близких

За год число жителей Эстонии, получающих финансовую поддержку от родственников, выросло на 5%. В начале 2023 года в опросе Citadele 10% жителей Эстонии заявили, что получают помощь от других. К началу этого года число нуждающихся в поддержке увеличилось до 15%.

„При этом стало меньше тех, кто оказывает поддержку своим близким, а также сократились объемы помощи. Если еще год назад 21% респондентов говорили, что поддерживают своих близких так же, как и всегда, то сейчас их число сократилось до 18%. Кроме того, 22% принявших участие в опросе заявили, что больше не могут предложить близким финансовую поддержку в прежнем размере“, - пояснила результаты опроса руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

По ее словам, тем не менее позитивно то, что многие у нас готовы помогать своим близким. Она считает важным, чтобы люди имели смелось при необходимости обратиться за помощью и честно рассказать о своей ситуации, чтобы найти альтернативные решения.

По сравнению с Латвией и Литвой в Эстонии все же несколько меньше нуждающихся в помощи. В Эстонии 22% респондентов заявили, что окружающие их люди вообще не нуждаются в помощи. В Латвии аналогично ответили 15%, а в Литве 20% респондентов. Кроме того, 17% жителей Эстонии отметили, что никому не оказывают финансовую поддержку. То же самое сказали 15% респондентов в Латвии и 23% в Литве.

Кто кому помогает?

Предыдущий проведенный по заказу Citadele опрос показал, что в 2021 году 55% ​​взрослых жителей Эстонии получали ту или иную финансовую помощь от своих родителей, а 25%, в свою очередь, поддерживали финансово родителей. В покрытии повседневных расходов на проживание поддержку от родителей получали 26% жителей Эстонии, 30% литовцев и 32% латышей.