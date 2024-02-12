Автомобиль перевернулся на бок, водитель покинул место происшествия

К моменту прибытия полиции водитель уже покинул место происшествия. По словам Кейски, в настоящее время полиция работает над установлением личности водителя, его местонахождения и причины, по которой он покинул место происшествия.

Спасатели поставили машину на колеса, и ожидается, что за ней приедет эвакуатор, добавил Кейск.

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