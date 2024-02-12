12.02.2024, 21:19
Автомобиль перевернулся на бок, водитель покинул место происшествия
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам пресс-секретаря PPA Рагне Кейски, несколькими минутами ранее восьми часов вечера в понедельник, 12 февраля, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мериметса в Пярну перевернулся на бок автомобиль.
К моменту прибытия полиции водитель уже покинул место происшествия. По словам Кейски, в настоящее время полиция работает над установлением личности водителя, его местонахождения и причины, по которой он покинул место происшествия.
Спасатели поставили машину на колеса, и ожидается, что за ней приедет эвакуатор, добавил Кейск.
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