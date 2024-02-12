Департамент транспорта ввел особый режим обслуживания дорог в нескольких частях Эстонии

В связи с обледенением и ледяным дождем 12 февраля Департамент транспорта ввел особый режим обслуживания на главных и второстепенных дорогах с 19:30 в Вильянди, Пярну и Сааремаа.

Для содержания дорог используются все доступные ресурсы, но требуемое состояние не везде гарантировано.

В связи со сложными погодными условиями до 18.00 13 февраля на второстепенных и главных дорогах трех уездов будет действовать особый режим технического обслуживания.

Департамент транспорта напоминает водителям, что в сложных погодных условиях следует соблюдать предельную осторожность и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Режим технического обслуживания введен также на второстепенных дорогах в Выруском и Пылвском уездах

По данным Департамента транспорта, из-за сложных погодных условий на второстепенных дорогах двух уездов до 10:00 13 февраля будет действовать режим внепланового технического обслуживания.

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, на юге Эстонии идет снег, мокрый снег и ледяной дождь, в результате чего на государственных и главных дорогах очень скользко, а на второстепенных дорогах трудно передвигаться. На государственных дорогах в северной и центральной Эстонии в настоящее время в основном мокрые от соли, и условия движения удовлетворительные.

Согласно прогнозу погоды, снег, мокрый снег и ледяной дождь будут распространяться по северу континента с вечера. Только северо-восток Эстонии останется без существенных осадков. Температура воздуха вечером и ночью будет в пределах +2...-9 градусов Цельсия.

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