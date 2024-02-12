Президент Карис провозгласил закон об обмене информацией о военнообязанных(1)
Сегодня президент Алар Карис превозгласил закон о внесении изменений в Закон о субститутивном исполнении и штрафах и другие законы, согласно которым управление штрафами и принудительными денежными взысканиями, наложенными Департаментом оборонных ресурсов (KRA), будет осуществлять Налогово-таможенный департамент.
Если раньше КРА вручную вносило требования о выплате штрафов судебным приставам через Информационную систему судебных приставов, то теперь эти требования будут автоматически передаваться в приложение по взысканию государственных долгов, которое является частью реестра субъектов налога.
Также упрощается оповещение работодателей и учебных заведений о прохождении резервистами учебных сборов и рассмотрение дел, связанных с оценкой состояния здоровья военнообязанных и лиц, желающих пройти военную службу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.