Президент Карис провозгласил закон об обмене информацией о военнообязанных

Если раньше КРА вручную вносило требования о выплате штрафов судебным приставам через Информационную систему судебных приставов, то теперь эти требования будут автоматически передаваться в приложение по взысканию государственных долгов, которое является частью реестра субъектов налога.



Также упрощается оповещение работодателей и учебных заведений о прохождении резервистами учебных сборов и рассмотрение дел, связанных с оценкой состояния здоровья военнообязанных и лиц, желающих пройти военную службу.