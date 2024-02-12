Подозреваемый в хищении миллионов экс-партнер инвестиционной компании BaltCap Fund задержан

15min.lt со ссылкой на источники сообщает, что Ш. Степуконис задержан и допрошен.

Пресс-секретарь Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Модеста Зданаускайте сообщила в понедельник Elta, что пока не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Степуконис якобы был задержан.

Как сообщает СРФП, информацию о расследовании обещают предоставить чуть позже, в понедельник.

BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.

Управляющая компания BaltCap расторгла договор со Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.

Следствие по делу о деятельности Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

Есть подозрение, что в общей сложности Степуконис мог присвоить около 30 млн евро.

Член Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис утверждает, что Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.

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