ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Осторожно! Ожидается ледяной дождь, на дорогах будет очень скользко, возможны отключения электроэнергии

Агентство окружающей среды сообщает, что во вторник (13.02) холодная система высокого давления, охватывающая север Европы и северо-запад России, продолжит противостоять системе низкого давления, перемещающейся в окрестностях острова Готланд. Зона осадков достигнет южной Эстонии и двинется дальше на север. Помимо снега и мокрого снега будет идти ледяной дождь. Высок риск обледенения дорог! Ожидается сильный восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью -1...-5°C, в Вирумаа до -9°C, в Рижском заливе и на юге страны около 0°C, днем -1...-5°C, на островах и на юге страны -1...+1°C.

„Просим жителей городов следить за прогнозом погоды и выбирать способ вождения, соответствующий зимним условиям. Пешеходам следует убедиться, что их обувь подходит для зимних условий, и следить за тем, чтобы транспортные средства успевали останавливаться перед пешеходным переходом, так как из-за обледенения дорог тормозной путь транспортных средств может увеличиться“, - предупреждает заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

В среду (14.02) система низкого давления переместится к Ботническому заливу и ослабнет. На севере России сохранится зона высокого давления. Из-за противостояния двух систем в течение ночи сохранится сильный юго-восточный ветер, который к утру сменится юго-восточным и ослабнет. Ожидается снег и мокрый снег, в западной части Эстонии днем местами дождь. Температура воздуха ночью в Западной Эстонии -1...+1°C, на востоке -1...-5°C, в Вирумаа до -9°C, днем в Западной Эстонии 0...+3°C, на востоке -1...-5°C, в Вирумаа до -7°C.

В четверг (15.02) вновь усилится противостояние между установившейся над Скандинавией областью низкого давления и пришедшей с востока областью высокого давления. Местами пройдет снег и мокрый снег, на островах ожидается дождь. Во второй половине дня на островах начнется снегопад, который к вечеру распространится и на материк. Снова усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью на материке составит -1...-5°C, на востоке до -9°C, днем 0...-5°C, на островах и ночью, и днем будет -1...+1°C.

В пятницу (16.02) через Эстонию будет перемещаться область низкого давления. Пройдет снег и мокрый снег, в западной и южной Эстонии дождь. Ночью будет дуть сильный юго-восточный ветер, днем он немного ослабеет, вечером усилится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью -1...-7°C, в Вирумаа может опуститься до -10°C, днем -1...+2°C, в Вирумаа -1...-4°C.

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