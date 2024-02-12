Полиция, дроны, множество видеоматериалов от местных жителей: поиски недавно родившей женщины продолжаются

Руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сообщил сегодня Delfi, что на данный момент по-прежнему не установлена ни личность разыскиваемой женщины, ни место, где она родила, ни где именно собака нашла тело новорожденного.

„Работа по выяснению всех этих фактов активно продолжается. В прошлую пятницу мы еще раз обследовали с помощью дрона лес в окрестностях хутора, куда собака принесла ребенка. И сейчас мы продолжаем работать в этом районе, берем образцы, которые могут помочь нам установить личность роженицы и точное место, где собака могла найти младенца“, - сказал он.

В полицию поступило довольно много наводок и видеоматериалов. „К сожалению, проверенные нами сведения пока не вывели нас на женщину, которую мы разыскиваем. Поскольку видеоматериалов из окрестностей очень много, потребуется время, чтобы их просмотреть и проанализировать“, - добавил Таратухин.

В прошлый понедельник в 11:40 в полицию поступило сообщение, что в районе деревни Сууре-Ляхтру в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа обнаружено тело новорожденного ребенка. Его нашла и принесла к дому своего владельца собака.

Полиция вновь обращается ко всем, кто в воскресенье 4 февраля или в первой половиня дня понедельника 5 февраля заметил что-либо подозрительное в районе деревни Сууре-Ляхтру и кто располагает какой-либо информацией, и просит рассказать об этом по телефону 5198 9886 или 112 или написать по адресу laane.vihje@politsei.ee.

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