ФОТО И ВИДЕО | Премьер Эстонии и президент Европарламента дали пресс-конференцию. Каллас о предложении евролибералов: это большая честь, но я еще не решила

Метсола и премьер-министр Кая Каллас дали пресс-конференцию (на английском языке):

После пресс-конференции Метсола встретится со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, после чего выступит с речью на заседании в Рийгикогу. С заседания будет вестись прямая трансляция.

Далее на 15:35 запланирована встреча с президентом Аларом Карисом.

Однодневный визит завершится встречей с молодежью в Таллиннском университете.

Delfi спросил Метсолу о заинтересованности европейских либералов в том, чтобы Кая Каллас стала их ведущим кандидатом на предстоящих европейских выборах - что Метсола посоветовала бы Каллас, стоит ли принимать предложение либералов, и подошла бы ли Каллас на пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Метсола начала с того, что процесс находится на очень ранней стадии и фракции обсуждают кандидатов между собой. „Премьер-министр проделала поразительную работу и может рассчитывать на мою поддержку“, - похвалила она Каллас.

Каллас сказала, что интерес либералов - большая честь не только для нее, но и для всей Эстонии. Премьер-министр подтвердила, что либералы обратились к ней с предложением привнести энергию в их кампанию. „Я еще не решила, стоит ли это делать, поскольку я премьер-министр Эстонии“, - сказала Каллас. „Если я поддержу либералов, то для того, чтобы поддержать их, а не чтобы стать серьезным кандидатом в президенты Еврокомиссии“, - добавила она.

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