Проект: департамент получит право штрафовать дома попечения за трансляцию российских каналов

Статья 51 Закона о медиауслугах позволяет TTJA выдавать предписание о прекращении ретрансляции аудиовизуального медиасервиса, если это причиняет ущерб здоровью населения и безопасности общества, в том числе государственной безопасности и обороне, или представляет серьезную угрозу безопасности общества, пишет RusERR.

В находящемся на стадии согласования проекте поправок к Закону о медиауслугах говорится, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получил несколько уведомлений о заведениях сферы размещения, которые разрешают в своих помещениях просмотр телепрограмм, ограниченных запретом TTJA. Согласно закону, ретранслятором аудиовизуальной медиауслуги может считаться компания электронных коммуникаций, а не компания по размещению или, например, торговый центр, который позволяет смотреть в своих помещениях телевизионные программы, транслируемые с помощью спутниковой антенны, а в приграничных районах – обычной антенны.

В проекте поправок к закону в качестве решения предлагается наделить TTJA правом выносить предписание о прекращении предоставления медиауслуги предприятию сферы размещения или другому оператору общественного места, предоставляющему возможность смотреть телеканал с ограниченным доступом. В TTJA также поступала информация о том, что каналы с ограниченным доступом транслируются, например, в домах престарелых, которые не являются открытыми общественными местами.

В связи с этим, в проекте речь идет не только о предприятиях размещения, а о местах, открытых для широкой публики, и о местах, которые, хотя и не открыты для широкой публики, но в них находится неопределенное количество людей, не принадлежащих к одной семье и ближайшему кругу знакомых.

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