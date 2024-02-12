12.02.2024, 12:47
Уклоняется от наказания. Полиция объявила в розыск 47-летнюю Ольгу(1)
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Полиция разыскивает 47-летнюю Ольгу Чернову, которая уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому женщина должна нести наказание за мошенничество.
Рост Ольги 170 см, волосы до плеч, темно-каштановые. Может носить обручальное кольцо, владеет русским, эстонским и немецким языками.
Полиция просит всех, кто видел Ольгу, или знает ее местонахождение, сообщить об этом по телефону 112 или имейлу jaana.poldvee@politsei.ee.
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