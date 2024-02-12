Уклоняется от наказания. Полиция объявила в розыск 47-летнюю Ольгу

Рост Ольги 170 см, волосы до плеч, темно-каштановые. Может носить обручальное кольцо, владеет русским, эстонским и немецким языками.

Полиция просит всех, кто видел Ольгу, или знает ее местонахождение, сообщить об этом по телефону 112 или имейлу jaana.poldvee@politsei.ee.

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