Полиция задержала нескольких молодых людей за оборот большого количества наркотиков(2)
На позапрошлой неделе, 1 февраля, полиция арестовала в Пярну 22-летнего молодого человека, а 7 февраля — троих молодых людей, подозреваемых в хранении наркотиков в крупном размере.
По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Ниголаса Саарнака, информация о возможном обороте наркотиков была собрана в ходе уголовного производства, и в первых числах февраля стражи порядка отправились проверять ее.
В результате по одному уголовному делу 1 февраля в Пярну полиция задержала 22-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков в крупных размерах. На основании собранной в рамках уголовного производства информации установлено, что запрещенные вещества молодой человек заказал из Латвии по почте в целях сбыта в городе Пярну.
„Мы задержали молодого человека сразу после того, как он достал посылку из посылочного автомата, — говорит Саарнак. — Также стоит отметить довольно необычный факт, что полученную посылку молодой человек придумал транспортировать в корзине под детской коляской, которую взял с собой. Возможно, молодой человек надеялся, что в таком месте никто наркотики искать не будет“.
По словам Саарнака, у полиции есть основания полагать, что в почтовой посылке весом около 130 граммов содержится большое количество различных наркотических веществ, в том числе амфетамина и каннабиса, но точный состав будет установлен в ходе экспертизы.
По другому уголовному делу 7 января полиция задержала в разных местах города Пярну троих молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. „В случае с этими молодыми людьми преступление тоже касается хранения большого количества наркотиков, в частности, каннабиса. На основании собранных в ходе уголовного производства доказательств у нас есть основания полагать, что изъятый у молодых людей каннабис был заказан из Чехии“, — говорит Саарнак.
„В последние годы выявляется все больше так называемых наркопосылок, когда наркотики заказываются по почте. Количество нелегальных почтовых посылок увеличилось в первую очередь за счет молодежи, которая считает, что это простой, незаметный и быстрый способ приобретения нелегальных веществ, вызывающих удовольствие. Однако это не так, поскольку, как показывает процессуальная статистика, почтовые посылки, содержащие опасные дурманящие вещества, не остаются незамеченными ни Налогово-таможенным департаментом, ни полицией, ни прокуратурой“, — говорит прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас.
„Основная цель полиции – ограничить рынок и продажу наркотиков, чтобы снизить доступность наркотиков для жителей Эстонии. Наркотические вещества опасны для жизни, и примеров этого, к сожалению, слишком много. В 2023 году, по предварительным данным, в Эстонии было выявлено 117 связанных с наркотиками смертей, по сравнению с 80 годом ранее. Это печальная статистика“, — говорит Саарнак.
„Наш приоритет — выявление и предотвращение новых тенденций, будь то продажа наркотиков через интернет, социальные сети, при помощи курьера или по электронной почте. Уделяем большое внимание ограничению транзита наркотиков и конфискации доходов, полученных преступным путем“.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся незаконного оборота наркотических веществ в крупном размере. В случае обвинительного приговора суд может наказать их лишением свободы на срок от одного до 10 лет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.