Полиция задержала нескольких молодых людей за оборот большого количества наркотиков

По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Ниголаса Саарнака, информация о возможном обороте наркотиков была собрана в ходе уголовного производства, и в первых числах февраля стражи порядка отправились проверять ее.

В результате по одному уголовному делу 1 февраля в Пярну полиция задержала 22-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков в крупных размерах. На основании собранной в рамках уголовного производства информации установлено, что запрещенные вещества молодой человек заказал из Латвии по почте в целях сбыта в городе Пярну.

„Мы задержали молодого человека сразу после того, как он достал посылку из посылочного автомата, — говорит Саарнак. — Также стоит отметить довольно необычный факт, что полученную посылку молодой человек придумал транспортировать в корзине под детской коляской, которую взял с собой. Возможно, молодой человек надеялся, что в таком месте никто наркотики искать не будет“.

По словам Саарнака, у полиции есть основания полагать, что в почтовой посылке весом около 130 граммов содержится большое количество различных наркотических веществ, в том числе амфетамина и каннабиса, но точный состав будет установлен в ходе экспертизы.

По другому уголовному делу 7 января полиция задержала в разных местах города Пярну троих молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. „В случае с этими молодыми людьми преступление тоже касается хранения большого количества наркотиков, в частности, каннабиса. На основании собранных в ходе уголовного производства доказательств у нас есть основания полагать, что изъятый ​​у молодых людей каннабис был заказан из Чехии“, — говорит Саарнак.