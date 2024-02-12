ФОТО | Кандидат на пост командира Сил обороны встретился с комиссией Рийгикогу. Его единогласно поддержали(1)
Сегодня в 11 часов началось заседание парламентской комиссии по государственной обороне, на которое были приглашены полковник Андрус Мерило и министр обороны Ханно Певкур.
Как передает RusERR, комиссия единогласно поддержала кандидатуру Мерило на должность командующего Силами обороны - об этом сообщил член комиссии Пеэтер Тали (партия Eesti 200) в передаче „Uudis+„ на радиостанции Vikerraadio.
„Кандидат оставил очень хорошее впечатление. Впечатление офицера с уверенным, глубоким и стратегическим мышлением. Он, безусловно, такой офицер и есть“, – подчеркнул Тали, добавив, что комиссия посчитала важными опыт службы и боевой опыт Мерило в зарубежных миссиях.
Ведущий передачи Лаури Варик поинтересовался, не вызывает ли вопросов тот факт, что Мерило имеет звание полковника, а не генерала.
„Это вопрос к министру обороны, который это тоже обосновал. По его мнению, полковник Мерило – лучшая кандидатура, и, вероятно, согласно плану ротации, он должен был перейти на должность заместителя командующего Силами обороны“, – ответил Тали.
По словам Тали, Мерило подтвердил, что его поддерживают генералы, а также коммодор, то есть командующий флотом.
Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что по словам председателя комиссии Калева Стойческу, встреча с кандидатом на должность командующего Силами обороны позволила комиссии убедиться, что кандидат прекрасно подходит для этой должности. „В ходе встречи мы получили подробную информацию об образовании и опыте службы полковника Мерило, его качествах как руководителя и планах относительно дальнейшего развития государственной обороны Эстонии“, – сказал он.
Заместитель председателя комиссии Лео Куннас добавил, что Мерило очень подробно ответил на вопросы членов комиссии. „Я полностью поддерживаю кандидатуру полковника Мерило. Он обладает необходимыми личными качествами и наибольшим личным военным опытом из всех возможных кандидатов“, – отметил он.
Согласно закону, правительство назначает действующего военнослужащего на должность командующего Силами обороны сроком на пять лет по предложению министра обороны и с учетом позиции комиссии по государственной обороне.
На прошлой неделе министр обороны представил на должность командующего Силами обороны кандидатуру полковника Мерило, в данный момент являющегося командиром 1-й пехотной бригады. Ранее он был командующим оперативного отдела генерального штаба Сил обороны, руководил администрацией командующего Силами обороны, Скаутским батальоном и оперативной частью 1-й пехотной бригады. Мерило закончил Университет национальной обороны Финляндии, а также командно-штабной колледж и военный колледж Сухопутных войск США. Кроме того, он принимал участие в миссии по обеспечению мира в Ливане и в международных военных операциях в Косово, Афганистане и Ираке.
Нынешний командующий Силами обороны генерал Мартин Херем, вступивший в должность в декабре 2018 года, покинет свой пост 30 июня по собственному желанию.
Издание Eesti Päevaleht располагает информацией, что когда Мартин Херем на совещании 15 января сообщил высшим офицерам Сил обороны о своем твердом решении уйти с поста командующего Сил обороны, то сразу же сказал, что самым лучшим кандидатом на эту должность является генерал-майор Вейко-Велло Палм. Об этом Херем сообщил также министру обороны, премьер-министру и президенту. Однако, по некоторым данным, Палм часто конфликтует с подчиненными, что сильно осложнило бы его пребывание в должности.
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