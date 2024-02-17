„Практически каждый, кто живет половой жизнью, инфицирован этим вирусом“. Он может годами „жить“ в организме до того, как вызовет рак

„Нет, я не вакцинировалась. И не знаю, когда сделаю прививку, - сказала Кармен (ее фамилия известна редакции — Т. Й.), мать которой Тийна ушла из жизни в позапрошлом году в рождество от рака шейки матки. - Мама еще не достигла пенсионного возраста. Она была полна энергии, строила планы“.

Диагноз „рак шейки матки“ Тийне поставили, когда она обратилась к гинекологу из-за обильных выделений из влагалища. „Мне она ничего не говорила, только позднее обмолвилась, что полагала, что это связано с менопаузой. Когда стало известно, что у нее рак шейки матки, 3-я стадия, это стало шоком. Она боролась, перенесла тридцать сеансов лучевой терапии, но ничего не помогло. В конце концов мама сдалась. Мы знали, что дни ее сочтены. Мы много говорили, в том числе о том, что теперь можно сделать прививку от этого вида рака“, - сказала Кармен.