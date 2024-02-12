Экс-центрист Яак Ааб возглавил отделение соцдемов в Харьюмаа(2)
Отделение Социал-демократической партии в Харьюмаа единогласно выбрало своим новым председателем депутата Рийгикогу Яака Ааба, который до начала этого года был членом Центристской партии.
Прежний лидер социал-демократов Харьюского уезда Юри Росс продолжит работу в правление регионального отделения партии, пишет RusERR.
Пост первого зампреда отделения сохранила за собой Аннели Пярлин, а вторым вице-председателем выбрали Маргит Вяйкмери.
Ранее должность второго зампреда партийной ячейки принадлежала нынешнему мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело.
По сообщению соцдемов Харьюмаа, на общем съезде партии, который пройдет 16 марта, они поддержат нынешнего лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса в качестве председателя политической силы. А на должность одного из вице-председателей они выдвинут Танеля Кийка, который, как и Яак Ааб, до начала этого года состоял в Центристской партии.
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