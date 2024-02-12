Экс-центрист Яак Ааб возглавил отделение соцдемов в Харьюмаа

По сообщению соцдемов Харьюмаа, на общем съезде партии, который пройдет 16 марта, они поддержат нынешнего лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса в качестве председателя политической силы. А на должность одного из вице-председателей они выдвинут Танеля Кийка, который, как и Яак Ааб, до начала этого года состоял в Центристской партии.